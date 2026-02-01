시사 전체기사

[포토] 아직 풀리지 않은 추위

입력:2026-02-01 18:45
경기도 양평군 두물머리와 세미원을 잇는 배다리 분수 주변 얼음이 1일 녹아 있다. 전국 대부분 지역에 2일 눈이 내린 뒤 기온이 낮아질 전망이다. 연합뉴스

