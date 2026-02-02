“물 들어올 때 올라타자” 호황에 중형 조선사들도 ‘순항’
대한조선·HJ중공업·케이조선
나란히 실적 개선·수주 훈풍
대형조선사 ‘낙수효과’도 요인
HD현대중공업 한화오션 삼성중공업 등 국내 대형 조선사들의 순항이 이어지는 가운데 중형 조선사들의 회복세도 본격화되고 있다. 대한조선 HJ중공업 케이조선 등이 수주 확대와 실적 개선을 이뤄내며 조선업 호황기에서 존재감을 키우는 모습이다.
1일 업계에 따르면 대한조선은 연초부터 수주 랠리를 이어가며 시장 영향력을 확대 중이다. 올 초 신규 고객사로부터 수에즈막스급 원유운반선 4척을 확보한 데 이어 같은 달 28일 유럽 소재 선사로부터 동일 선종 2척을 추가 수주했다. 1월 한 달간 전 세계에서 발주된 수에즈막스급 선박 11척 중 6척이 대한조선에게 돌아갔다.
대한조선의 지난해 잠정실적은 매출 1조2281억원, 영업이익 2941억원으로 집계됐다. 연간 영업이익률은 약 24%로 전년(14.7%) 대비 9.2% 포인트 상승했다. 2024년에 전략적으로 수주한 고부가가치 선종인 셔틀탱커의 건조가 본격화되면서 이익 가속도가 붙었다는 게 대한조선 설명이다.
증권가에서는 대한조선의 주력 선종인 탱커(유조선)를 중심으로 최소 내년까지 수익성 개선이 이어질 것이라는 전망도 나온다. 노후 유조선 교체 사이클과 미국이 러시아 이란 베네수엘라 원유를 유통하는 ‘그림자 선단’ 제재를 강화하는 국제 정세 등이 맞물려 전 세계 유조선 수요가 확대될 거라는 분석이다. 국내 대형 조선사의 도크가 포화되면서 중형 조선사로 발주가 분산되는 ‘낙수효과’ 역시 회복세를 뒷받침하는 요인으로 꼽힌다.
HJ중공업의 실적 개선 흐름도 뚜렷하다. HJ중공업은 지난해 매출 1조9997억원에 영업이익 670억원을 기록했다고 최근 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 6% 늘었고 영업이익은 무려 824.8% 급증했다. 영업이익이 500억원을 넘어선 것은 2020년(516억원) 이후 5년 만이다. 회사는 친환경·고부가가치 선박 중심의 상선 수주와 기존 특수선부문에서 사업 다각화를 추진해 온 전략이 실적으로 나타나고 있다고 전했다.
특히 HJ중공업은 지난해 말 방위사업청이 발주한 해군 고속정 4척을 포함해, 신형 고속정 32척과 공기부양식 고속상륙정 8척을 전량 수주·건조하며 국산 고속정 건조사로 입지를 다지고 있다. 이에 더해 지난달 16일 국내 중형 조선사 최초로 미 해군과 함정정비협약(MSRA)을 체결하며 세계 유지·보수·정비(MRO) 시장에도 본격 진입한 상태다.
케이조선 역시 지난해 3분기까지 누적 매출 8997억원, 영업이익 847억원을 기록하며 실적을 크게 끌어올렸다. 매출은 전년 동기 대비 27.2% 증가했고 영업이익은 5배 이상 뛰었다. 2024년 흑자 전환 이후 ‘만성 적자’ 이미지를 지워가고 있다는 평가다. 지난해에는 약 1조2000억원 규모의 선박을 수주해 2년치 일감을 확보한 상태다. 현재 케이조선은 최대주주인 유암코·KHI 컨소시엄이 매각 절차를 진행 중인데, 일각에선 실적 개선으로 인수가격에 변동이 생길 수 있다는 관측도 나온다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사