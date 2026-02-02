한국 고령 인구비중 OECD 10위로 ‘껑충’… 재고용 확대·주택연금 활성화 시급

인구 5명 중 1명은 65세이상 노인

2045년 日제치고 1위 고령국가 전망

게티이미지뱅크

대한민국이 늙어가는 속도가 더 빨라지고 있다. 올해 한국의 65세 이상 인구 비율은 처음으로 21%를 넘어섰고, 고령인구 비중 순위는 경제협력개발기구(OECD) 상위 30개국 중 10위로 올라섰다. 노인 인구 폭증에 대비해 퇴직 후 재고용을 확대하고 주택연금을 활성화하는 등 제도 보완이 시급하다는 지적이 나온다.



1일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 올해 1월 기준 한국의 고령인구 비율은 21.6%로 집계됐다. 지난해 65세 이상 고령인구는 1051만명으로 전체 인구의 20.3%였다. 비중이 1.3% 포인트 확대된 상황이다. 유엔은 65세 이상 인구 비율이 전체 인구의 20% 이상이면 ‘초고령사회’로 분류한다. 이미 초고령사회에 진입한 한국이 점점 더 빠르게 늙어가고 있는 셈이다.





한국의 고령화 속도는 다른 나라와 비교하면 더욱 두드러진다. 2020년 인구 상위 30개 OECD 회원국 가운데 한국의 고령인구 비율(15.7%)은 24위였다. 2021년부터 2024년까지 매년 한 계단씩 오르던 한국의 순위는 지난해 18위까지 상승했다. 그러다 올해 1월 체코(21.4%)와 덴마크(21.3%), 스위스(20.8%) 등을 단번에 제치고 10계단이나 껑충 뛰었다. 이런 속도라면 2045년 한국은 인구 10명 가운데 3.7명이 노인인 국가가 된다. 일본(36.8%)을 제치고 OECD 1위 고령화 국가라는 불명예를 피할 수 없을 전망이다.





고령화가 가속하면서 한국 경제의 성장 동력에도 적신호가 켜졌다. 한은의 ‘초고령화에 따른 통화정책 여건 변화와 시사점’ 보고서를 보면 한국의 경제성장률은 2040년대 연 1% 미만으로 떨어질 것으로 보인다. 올해 우리나라 경제성장률 목표치(2.0%)의 절반가량이다. 한은은 경제 활력 저하로 2070년까지 국내 물가상승률이 0.15% 포인트씩 낮아질 것이라는 분석도 내놨다. 한은 관계자는 “고령화가 가속되면서 한국 경제가 ‘성장 기반 약화, 실질금리 하락, 금융 안정성 저하’라는 삼중고에 직면할 수 있다”고 우려했다.



한은은 초고령사회에 대비해 노인 고용, 노후 보장과 관련해 두 가지 해법을 내놓고 있다. 퇴직 후 재고용이 그중 하나다. 한은은 지방선거 이후로 미뤄진 65세 법정 정년 연장 논의에 대해 바람직하지 않다는 입장이다. 임금 조정 없이 정년만 연장하면 청년들이 고용 시장에서 직접적인 피해를 본다는 이유 때문이다. 한은의 ‘초고령사회와 고령층 계속근로 방안’ 보고서에 따르면 법정 정년을 연장한 2016년부터 2024년까지 정년 연장의 대상 연령인 만 55~59세 임금 근로자는 약 8만명 증가했다. 반면 같은 기간 만 23~27세 청년 근로자는 11만명 줄었다. 고령층 근로자가 1명 늘어날 때 청년 근로자는 최대 1.5명 줄어든 셈이다.



한은은 일본의 계속고용 제도를 참고해 퇴직 후 재고용 방안을 해법으로 제시하고 있다. 한은 관계자는 “퇴직 후 재고용은 청년층 고용에 미치는 영향이 없는 것으로 분석됐다”고 말했다. 일본은 1994년 60세 정년을 도입했고, 2013년 61세를 시작으로 계속고용 연령을 3년마다 한 살씩 높였다. 재고용된 인력의 임금은 평균 40%가량 줄었다. 한국노총 등이 이에 대해 “기업의 선의에 기대는 방식”이라며 반발하고 있다. 추후 논의가 더 필요할 것으로 보인다.



주택연금 활성화도 과제다. 이창용 한은 총재는 지난해 5월 한은·KDI 공동 심포지엄에서 “부동산 등 자산을 연금화하면 노인 약 122만명이 빈곤에서 벗어날 수 있다”며 주택연금의 필요성을 강조했다. 주택연금은 만 55세 이상의 성인과 배우자가 공시가격 12억원 이하 주택을 소유했을 경우 한국주택금융공사(HF)에 집을 담보로 제공한 뒤 계속 거주하며 다달이 연금을 받는 제도다.



주택연금에 가입하면 매달 일정 금액을 받을 수 있어 안정적인 생활이 가능하다. 하지만 현재 가입률은 2%대에 머물러 있다. 생활이 힘들어도 집 하나는 꼭 지키겠다는 신념 때문으로 분석된다. 금융위원회는 조만간 초저가 지방주택 보유자에 대한 지원 확대 등을 담은 주택연금 활성화 계획을 발표할 계획이다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



