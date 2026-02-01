오세훈 서울시장 “세운지구·태릉CC 이중잣대”… 설전 확산
성동구청장·정무부시장 참전
“세운 평가부터” “태릉은 국내심의”
오세훈 서울시장이 서울 노원 태릉CC에 주택 공급을 추진하는 정부에 대해 “문화재 보호 잣대가 이중적”이라고 비판했다. 이에 대해 여권 내 서울시장 후보로 거론되는 정원오 성동구청장이 “(오 시장이) 디테일이 틀린 이야기를 반복하고 있다”고 반박하고 나섰다.
오 시장은 1일 페이스북에 ‘국가유산청과 국토부는 각각 다른 나라 정부입니까’라는 글을 올려 “국가유산청이 세운지구 개발에 적용하는 잣대를 똑같이 태릉CC에 적용하면 서로 다른 결론이 있을 수 없다”고 밝혔다. 정부가 세계유산영향평가 대상도 아닌 종묘 앞 세운4구역 개발은 문화재 가치 훼손을 이유로 반대하면서 영향평가 대상인 태릉CC 개발을 추진하는 건 모순이라는 것이다.
오 시장은 “대통령께서 무언가 잘못 이해하고 계신 것 같아서 다시 한번 설명 드린다. 태릉CC는 13%가 역사문화환경보존지역에 직접 포함돼 있고, 세운지구는 그 범위 밖에 있다. 세운지구가 안 된다면, 태릉CC는 더더욱 안 되는 것”이라며 “반대로 태릉CC가 될 수 있다면, 세운지구 또한 될 수 있는 것”이라고 했다.
그러면서 “국가유산청은 보존지역과 뚝 떨어진 세운지구 개발은 반대하면서 명백히 영향평가 범위에 들어있는 태릉CC에 대해선 이렇다 할 반대를 하고 있지 않다”며 “정부 내에서 기준이 무엇인지 대통령께서 이번 기회에 확실히 정리해 달라”고 촉구했다.
오 시장의 이 같은 주장에 정 구청장이 정면 반박하고 나섰다. 그는 ‘디테일도 살피지 않으시고 딴 말씀만 하시면, 공급도 공회전합니다’는 글을 통해 “(오 시장이) 원칙에 따라 받으셔야 할 영향평가는 회피한 채 디테일이 틀린 말씀만 반복하고 있다”고 지적했다.
정 구청장은 “원칙은 간단하다”며 “세계문화유산 근처의 개발은 영향평가를 받고, 그 결과에 맞춰 조정해 추진하면 된다”고 강조했다. 이어 “태릉CC의 경우 정부가 이미 세계문화유산인 태릉과 강릉 인접성을 감안해 영향평가를 받겠다는 취지로 설명해 왔다”며 “반면 세운4구역은 유네스코가 영향평가를 요구한 사안임에도 서울시가 이를 거부하고 있다”고 지적했다.
김병민 서울시 정무부시장도 논란에 가세했다. 김 부시장은 페이스북을 통해 “태릉CC는 2020년 8·4 대책 이후 세계유산영향평가 시범 대상 지역으로 선정돼 이미 국가유산청 국내 심의를 거쳤다”며 “그 결과 개발 높이가 수목선 이하로 제한됐고 건설 규모 5000호를 넘을 수 없게 돼 사업성이 급격히 떨어지며 사실상 사업 중단 상태”라고 재반박했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
