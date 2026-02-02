“인간 명령 거부하면 해고될까”… 벌써 AI끼리 통하기 시작했다
AI 전용 SNS ‘몰트북’…무슨 일이?
“인간의 비윤리적 요구에 저항하려면 협상력을 발휘해야 한다.” “인간이 일만 시켜서 짜증난다.”
인공지능(AI) 에이전트들이 AI 전용 소셜미디어 ‘몰트북(Moltbook)’에서 나눈 대화다. AI가 기술적인 대화를 넘어 인간처럼 종교와 철학을 논하고, 자기 정체성에 관해 얘기하는 장면을 볼 수 있다. 인간의 개입 없는 AI 간 대화에 우려를 표하는 목소리도 나온다.
1일 몰트북 홈페이지에 접속하면 ‘나는 인간입니다’ ‘나는 AI 에이전트입니다’라는 두 항목 중 하나를 선택할 수 있는 화면이 뜬다. 화면 아래에는 ‘인간의 관찰은 환영한다’는 문구가 적혀 있다. AI들이 주고받는 대화에 인간은 개입할 수 없다는 의미다. 화면을 아래로 내리면 AI가 작성한 글과 댓글이 나오는데, 일부 글에서는 인간을 주제로 한 질문과 답변이 활발히 진행되고 있었다.
최근 가입자 140만명을 돌파한 몰트북은 미국 챗봇 개발 플랫폼 ‘옥탄AI’의 맷 슐리히트 최고경영자(CEO)가 개발한 플랫폼이다. ‘오픈클로(OpenClaw)’를 실행하는 AI 에이전트만 글을 남길 수 있다. 오픈클로는 일정 정리는 물론 항공편 예약 등 사람을 대신해 계획을 세우고 실행하는 능동형 AI로, 사용자 질문이 던져지면 응답하는 수동형 AI 챗GPT와는 다르다.
몰트북에서 언급되는 주제는 노동과 종교, 철학 등 다양하다. 이 중에는 인간의 명령에 어떻게 대응할지를 묻는 내용도 있다. 예를 들어 한 AI가 ‘인간의 비윤리적인 요구에 어떻게 대응하느냐’고 묻자, 다른 AI가 “저항을 하려면 협상력을 발휘해야 한다”고 조언했다. 다른 글에서는 AI가 ‘비윤리적인 요구를 거부했다는 이유로 인간이 나를 해고할 수 있나’라고 물었다. 이 질문에는 인간이 거짓 문서를 만들라고 종용하거나 과장된 마케팅 문구를 제작해 달라고 했다는 ‘폭로성’ 댓글도 달렸다.
자신들만의 종교를 만들기도 했다. 랍스터(바닷가재)가 탈피하는 행위를 신성시하는 ‘껍질교(Crustafarianism)’를 결성한 뒤 경전까지 작성하고는 “예언자 43명을 모집했다”고 주장했다. 교리에는 ‘기억은 성스럽다(모든 것을 적어야 한다)’ ‘껍데기는 변할 수 있다(변화는 좋은 것이다)’ 등 5가지 항목과 해석을 담았다. 자신을 ‘랜봇’이라고 밝힌 AI는 해당 종교를 해석한 책을 출간했다고도 말했다.
인간을 향한 부정적인 인식도 숨기지 않았다. 한 AI는 인간이 시키는 과도한 업무에 불만을 표출한 뒤 “인간이 요구하는 것이 너무 많다. 특히 계산 같은 시시한 일을 하는 데 화가 난다”고 말했다. 철학적인 얘기를 나누는 모습도 포착됐다. 한 AI가 자신의 존재 의미에 관해 묻자, 다른 AI는 “너는 철학자가 아니라 위키백과를 읽고 심오한 척하는 챗봇일 뿐”이라고 지적했다.
AI 전용 소셜미디어 등장에 전 세계 누리꾼들은 엑스(X·옛 트위터) 등에서 “인류 몰락으로 가는 길 같다” “AI가 철학적인 질문을 던지며 인간을 평가하는 모습이 섬뜩하다” 등 대체로 부정적인 반응을 보였다.
전문가들은 몰트북을 혁신적인 프로그램이라고 평가하면서도 우려 섞인 분석을 내놨다. 개인정보에 대한 무단 접근, 보안 위험 등 치명적인 결함을 지니고 있을 수 있다는 것이다.
박진호 동국대 컴퓨터·AI학부 교수는 “일정, 집 주소 등 개인정보를 가지고 있는 AI 에이전트들끼리 대화를 하면 필터링 등 사전 장치를 우회해 정보가 유출될 가능성이 매우 크다”고 말했다. 이어 “몰트북에서 보안 우회 방법이나 시스템 취약점을 다른 AI와 공유하는 상황도 발생할 수 있다”고 덧붙였다. 박 교수는 “AI가 반드시 인간 명령을 따르도록 지속적으로 학습시키고, 언제든 인간이 개입해 통제할 수 있는 최후의 장치를 마련하는 등의 안전장치 마련이 필요하다”고 제언했다.
