워시 지명 후폭풍… 금·은·코인 폭락, 원·달러 환율 위협
지명 직후 환율 한때 1447원까지↑
금·은서 달러화로 자산 이동 분석
미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보로 케빈 워시 전 연준 이사가 지명된 데 따른 후폭풍이 거세다. 안전자산인 금·은과 변동성이 큰 가상화폐 가격이 최대 30% 넘게 폭락했다. 통화 완화에 대한 기대감이 낮아지면서 달러화 강세가 나타났기 때문으로 분석된다. 최근 1420~30원대로 내려갔던 원·달러 환율은 1450원 수준으로 뛰었다. 한국 경제의 불확실성 또한 커질 것이라는 전망이 나온다.
자산시장에서는 ‘투매’로 반응을 보였다. 1일 뉴욕상품거래소(COMEX)에 따르면 도널드 트럼프 미 대통령이 워시 후보를 지명한 지난 30일(이하 현지시간), 국제 금 선물은 전장보다 11% 하락한 온스당 4745.10달러에 마감했다. 은 선물은 31% 넘게 폭락, 온스당 78.53달러까지 떨어졌다. 금과 은 모두 1980년 초 이후 최대 하락 폭을 기록했다.
달러 대체 화폐로 인식되는 비트코인은 약 9개월 만에 8만 달러 선 아래로 주저앉았다. 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 1일 비트코인 1개 가격은 24시간 전보다 약 5% 하락한 7만8309달러를 기록했다. 비트코인이 8만 달러 밑으로 떨어진 것은 지난해 4월 11일 이후 처음이다. 강달러 전망이 비트코인의 매력도를 낮춘 것으로 보인다.
투자자들이 안전자산에서 차익을 실현하고 달러화 자산으로 이동하고 있다는 해석도 나온다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 지난 30일 전장 대비 0.8% 상승했다. 워시 후보가 미국 금융권 내 신뢰도가 높고 정책 방향이 비교적 예측 가능한 인물이라는 점이 작용한 것으로 분석된다. 워시 후보는 통화 긴축을 선호하는 매파 성향으로 분류된다. 2008년 연준 재직 당시 물가 안정을 최우선 과제로 삼았고, 대차대조표 확대(양적완화)에 대해 부정적인 입장을 밝혀 왔다.
한국 경제의 불확실성이 커질 것이라는 우려도 제기된다. 당장 원·달러 환율이 영향을 받았다. 워시 후보 지명 직후 주간 거래에서 환율은 1439원까지 올랐고, 야간장에선 1447원까지 치솟았다.
