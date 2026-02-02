갤럭시 S26 vs 아이폰 18… AI 신무기 경쟁 예고
삼성, 美서 갤럭시 언팩 행사
양사 모두 가격 인상 고심中
삼성전자 차기 플래그십 스마트폰인 ‘갤럭시 S26’ 시리즈와 애플 ‘아이폰 18’ 시리즈가 올해 출시를 앞두고 있다. 두 회사는 메모리 반도체 등 핵심 부품 가격 인상으로 출고가 상승 압박이 커지는 상황에서 인공지능(AI) 기반의 신기능을 앞세워 차별화에 나서고 있다.
1일 정보기술(IT) 업계에 따르면 삼성전자는 오는 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열리는 ‘갤럭시 언팩 2026’에서 갤럭시 S26 시리즈를 공개한다. 삼성전자는 행사 약 2주 뒤부터 글로벌 판매를 시작할 예정이다.
갤럭시 S26 울트라에는 ‘프라이버시 디스플레이’ 기능이 최초로 탑재될 전망이다. 삼성전자는 지난달 28일 뉴스룸에 별도의 부착물 없이 디스플레이 픽셀 자체 제어만으로 화면 시야각을 좁혀 타인의 시선에서 화면을 보호할 수 있는 차세대 프라이버시 보호 기능을 개발했다고 밝혔다.
삼성디스플레이가 개발한 ‘플렉스 매직 픽셀’ 디스플레이가 사용되는데, 픽셀 각각의 발광 방향을 실시간으로 제어해 정면에서는 선명한 OLED 화질을 유지하면서 측면에서는 화면이 어둡거나 흐릿하게 보이게 하는 게 특징이다. 사용자마다 프라이버시 보호 수준을 선택할 수도 있다. 삼성전자는 “사용자는 특정 애플리케이션(앱)과 특정 알림에 이 기능을 활성화할 수 있고 가시성을 조절하는 옵션을 통해 원하는 수준으로 외부의 시선을 제한하는 것도 가능하다”고 설명했다.
갤럭시 S26 기본·플러스 모델에는 삼성 파운드리 2나노 공정 기반의 자체 칩 엑시노스 2600가 들어갈 것으로 보인다. 퀄컴 칩 의존도를 낮추고 원가 경쟁력을 확보하려는 의도다. 음성 비서 빅스비에는 생성형 AI 퍼플렉시티를 접목할 예정이다.
올 가을 출시될 아이폰18 프로에는 대만 TSMC 2나노 공정이 적용된 A20 프로 칩이 탑재될 것으로 보인다. 기존 3나노 칩 대비 데이터 처리 속도는 15% 향상되고, 전력 소모는 최대 30% 줄어든다.
메인 카메라에는 주변 환경에 따라 빛의 양을 조절하는 가변 조리개 기능이 적용될 것으로 보인다. 화면 상단 ‘다이내믹 아일랜드’ 크기는 줄고, 음성 비서 시리가 구글 제미나이 기반 AI 챗봇 형태로 개편된다.
두 회사는 제품 가격 인상을 두고 고심 중이다. 갤럭시 S26 시리즈 출고가는 전작 대비 10만~15만원가량 오를 수 있다는 관측이 우세하다. 노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX 부문장)도 올 초 ‘CES 2026’ 기자간담회에서 “메모리 가격 인상 우려가 크다. 제품 가격에 어떤 형태로든 영향이 있을 것”이라고 말했다.
애플에 대한 업계 예측은 엇갈린다. 일각에서는 애플이 시장 지배력 강화 차원에서 당장의 수익 하락을 감수하더라도 가격을 동결할 것으로 보지만, 아이폰 18 프로 가격을 전작 대비 100달러가량 올릴 것이라는 전망도 나온다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사