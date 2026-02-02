직업계 고교생 취업부터 ‘아틀라스 쇼크’ 덮친다

피지컬 AI, 고용 지각변동 예고



공업 분야 시작 농·생명 1차 타킷

로봇 유지 보수·제어·안전 관리 등

직업 교육의 패러다임 전환 필요

현대자동차그룹의 인공지능(AI) 로봇 '아틀라스'가 지난 7일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스컨벤션센터에서 열린 'CES 2026' 박람회에서 부품 이동을 시연하고 있는 모습. 연합뉴스

직업계 고교에서 자동차를 전공한 정모(20)씨는 올해 한 중소기업에서 사회생활을 시작했다. 현장 경험을 쌓고 전문대에 진학해 일·학습을 병행해 경쟁력을 쌓을 생각이었다. 목표는 자동차 관련 대기업 입사였다. 하지만 최근 머릿속이 복잡해졌다. 최근 뉴스에서 현대자동차그룹이 공개한 휴머노이드 ‘아틀라스’를 처음 봤을 때만 해도 단지 신기하다는 느낌이었다. 하지만 현대차 노조가 아틀라스 도입 반대에 나서자 ‘내가 현장에서 필요 있을까’란 불안감이 엄습했다.



대전의 한 공업계 직업계고 교사 휴게실에서는 아틀라스를 둘러싸고 이런 대화가 오갔다. “봤어요? 관절이 360도 돌아가고 좁은 곳에서 물건 옮기는 거요.”(A교사) “아틀라스 말고도 다양해요. 이제 막 시작됐고 막을 수도 없다는 게 무서운 일이죠. 앞으로 우리 아이들이 갈 곳이 있을까요.”(B교사)



1월 6일 미국 라스베이거스에서 열린 가전·IT 박람회 ‘CES 2026’에서 아틀라스가 공개된 이후 중등 직업교육계가 술렁이고 있다. 인공지능(AI)이 모니터 밖으로 나와 물리적인 손과 발을 갖게 되는 피지컬 AI 시대가 예상보다 빠르게 눈앞으로 다가왔다는 당혹감이다. 산업 현장에서 직접 손에 기름때 묻히며 땀 흘리는 중급 기술 인재를 키워온 학교 입장에서 현장 업무에 최적화된 움직임을 보이는 아틀라스는 충격이었다.



교육계에서는 공업 분야를 시작으로 ‘스마트팜’(정보통신 기술 등을 활용한 지능형 농장)을 위시한 농생명 계열이 피지컬 AI의 1차 충격을 받을 것으로 내다본다. 직업계고 학생 분포를 보면 공업계열 8만7757명(42%), 상업정보계열 6만530명(29%), 가사 실업 2만679명(12.1%), 농생명 1만2425명(6%) 순이다. 공업·농생명 분야는 전체 직업계고 학생의 절반에 육박한다.





고용의 질이 좋은 대규모 사업장의 신규 일자리부터 타격을 입는다는 전망이 많다. 유병구 대전도시과학기술고 교감은 “자동차 대기업의 경우 경력직 중심으로 채용하는데 중소·중견 기업에서 경력을 쌓으려는 아이들이 군대 다녀오고 나면 대기업에서 안 뽑는 것 아닌가란 불안감이 있다”고 말했다. 교육부 관계자는 “300명 이상 사업장 취업률이 꾸준히 높아지는 등 취업의 질이 조금씩 개선되는 상황에서 (피지컬 AI가) 어떤 영향을 줄지 예의주시하고 있다”고 말했다.



전문가들은 직업 교육의 패러다임을 빠르게 전환해야 한다고 입을 모은다. 단순 조립 인력은 줄지만 로봇 유지 보수, 운영 제어, 안전 관리 인력의 수요는 증가한다고 본다. 최창원 전 경북 마이스터고 교장은 “손기술 중심에서 로봇의 에러를 잡아내고 현장에서 수정하는 능력이 기술 인재의 핵심 경쟁력이 될 것”이라며 “정부는 단순 기능사 자격증보다 로봇 제어, 산업용 로봇 등 로봇 생태계 융합 자격증 제도를 서둘러 정비해야 한다”고 말했다.



직업계고가 환골탈태하더라도 불확실성이 사라지는 것은 아니다. 업무가 고도화될수록 전문대 혹은 4년제 졸업자와 경쟁이 치열해질 수 있다. 4년제 대학에서 연구·개발 인력으로 가지 못한 인력이 현장으로 대거 넘어올 수 있다는 얘기다. 한 충남지역 직업계고 교장은 “대졸 인재 쪽으로 정책의 무게추가 너무 기울어 있다. 고졸 취업자는 보통 가정 형편도 좋지 않다. 교육과정 고도화뿐만 아니라 일과 학습을 병행하며 현장 전문가로 크도록 정교한 지원 대책이 필요한 시점”이라고 말했다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



