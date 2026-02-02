검찰개혁법 발의가 쿠데타?… 갈수록 대담해지는 ‘상왕 정치’
김어준, 총리 상대 각 세우기도
10만명 규모 전국 콘서트 계획
지방선거 앞 여론 형성 주도 포석
여권 내부에서 최근 친여 방송인 김어준씨의 ‘대담한’ 발언을 놓고 여러 말들이 나오고 있다. 김씨는 최근 이재명 대통령이 힘을 실은 정부의 검찰개혁안에 공개적으로 ‘쿠데타’라 비판했고, 김민석 국무총리와는 서울시장 여론조사 문제로 설전까지 벌였다. 김씨는 오는 3월부터는 10만명 규모의 전국 토크콘서트도 예정하고 있다. 김씨가 6·3 지방선거를 앞두고 지지층 여론 형성을 주도하며 ‘상왕 정치’를 강화하려는 것 아니냐는 관측도 나온다.
여권은 김씨의 대여 발언 빈도와 강도가 최근 들어 강해진 점을 주목하고 있다. 검찰개혁 강경파인 김씨는 이재명정부의 검찰개혁안(중대범죄수사청·공소청 설치법)이 1월 12일 입법예고되자 법안 발의 자체를 ‘쿠데타’로 규정하며 공개적으로 반기를 들었다. 당일 진행된 ‘겸손은 힘들다 뉴스공장’ 방송에서 김씨는 “이런 안을 내는 것 자체가 쿠데타”라며 당분간 검찰개혁안을 집중적으로 다루겠다고 밝혔다. 김씨는 실제 일주일 동안 법안이 ‘사기’라거나 ‘제시하지 말았어야 했다’고 반복해 공격했다. 정청래 더불어민주당 대표는 ‘당정청 원보이스’를 강조하며 내부 입단속을 강조했지만 김씨 여론전 이후 열린 4차례 의원총회에선 검찰개혁 정부안에 대한 비판이 쏟아졌다.
김씨는 정 대표의 잠재적 당권 경쟁자로 꼽히는 김 총리와도 각을 세웠다. 김 총리는 김씨가 운영하는 여론조사 기관의 서울시장 후보군 조사와 관련, “본인 의사에 반해 계속 조사에 포함하는 것은 매우 부적절하며 조사기관의 금도를 넘은 것”이라고 강도 높게 비판했다. 그러자 김씨는 본인의 라디오 방송에서 “넣는 것도 이쪽이 결정할 일이다. 지지율이 너무 낮아서 넣어 달라고 해도 안 넣어주고, 높은 경우에도 후보가 원하는 대로 해줄 수 있고 아닐 수 있다”고 반박했다. 그러면서 다음 여론조사에 김 총리 포함 여부를 두고는 “제가 알아서 할 것”이라고 일축했다.
당내에서는 김씨 태도가 지나쳤다는 질책도 나왔다. 김문수 민주당 의원은 지난 30일 라디오에서 “교만한 것 아닌가”라고 지적했다. 장철민 의원도 “여론조사에 어떤 정치적 의도를 심는다는 건 위험한 일”이라며 “민주정치 내에서 위험하게 작동할 수 있다”고 비판했다.
김씨의 최근 발언은 여권 내 최대 이슈인 조국혁신당과의 합당 문제로 옮겨가 있다. 당내에서는 정 대표의 합당 추진 절차를 놓고 찬반 양론이 펼쳐지고 있지만 김씨는 공개 찬성 입장을 밝히고 나섰다. 정치권에선 김씨가 오는 3월부터 전국에서 진행하는 ‘겸손은 힘들다 라이브 투어’가 정 대표 힘 싣기 차원 아니냐는 해석이 있다. 정 대표 역시 김씨가 운영하는 커뮤니티에만 1월 한 달간 5개의 글을 올리며 지지를 호소했다.
당내에서는 김씨 행보가 당 내분의 시한폭탄 아니냐는 우려도 나오고 있다. 대표적인 친명 커뮤니티 ‘재명이네 마을’에는 합당 찬성이 더 높게 나온 김씨의 여론조사 기관 발표에 “진보 과표집이 너무 심하다” “맞지도 않는 조사로 정신승리하지 마라”는 반응이 이어졌다. 곽상언 의원은 지난 26일 “정치 유튜브 권력자가 이렇게 지시하면 ‘찍소리’ 하지 말고 합당에 찬성해야 되느냐”며 “이 합당은 ‘앞으로 그 특정 정치 유튜브의 그늘에 복속하겠다’는 선언”이라고 비판했다. 합당 논의가 김씨에 대한 찬반으로까지 확산하는 모습이다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사