트럼프 “이란과 대화가 목표”… 군사작전 가능성도
“이스라엘, 이란 정권 교체 목표로 압박”
미국이 중동에 군사력을 집결시키며 군사적 긴장이 고조되는 상황에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 일단 이란과 대화가 일차적 목표라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 31일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “계획은 이란이 우리와 대화하는 것”이라며 “우리가 뭔가를 할 수 있을지 지켜볼 것”이라고 말했다. 이날 대통령 전용기 안에서 이란에 대한 최종 결정을 내렸는지 묻는 질문에는 “말할 수 없다”면서도 “핵무기가 없는 만족스러운 협상을 만들 수도 있다”고 답했다.
트럼프는 다만 군사적 작전을 배제하진 않았다. 그는 폭스뉴스 인터뷰에서 지난해 6월 이란과의 핵 평화협정 체결 협상이 불발된 뒤 이란의 핵시설 3곳을 전면 타격했던 것을 언급하며 “지난번에 우리는 그들의 핵을 제거해야 했지만 제대로 되지 않았다”며 “그래서 우리는 그것을 다른 방식으로 제거했다. 이제 다시 어떻게 될지 봐야 한다”고 말했다.
BBC는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란 공습과 관련해 거의 공개 발언을 하지 않고 있다며 이례적으로 말을 아끼고 있다고 전했다. 대니 시트리노비치 이스라엘 국가안보연구소(INSS) 선임연구원은 “이 순간을 얼마나 중요하게 보고 있는지를 보여준다”며 “미국이 이란 공격에 매우 근접해 있는 현재의 상황은 네타냐후 총리에게 있어 ‘황금의 순간’”이라고 강조했다.
또 네타냐후 총리가 트럼프 대통령에게 대이란 군사공격을 연기해 달라고 요청한 건 미국의 공격 계획이 지나치게 ‘제한적’이라고 판단했기 때문이며, 이란의 정권 교체를 목표로 한 ‘최대 수준’의 공격을 미국에 압박하고 있을 가능성이 크다고 분석했다.
