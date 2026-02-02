한국 내 순수익보다 많은 돈, 특수관계자에 지급한 쿠팡
5년 동안 누적 2조5000억원 지급
미국 본사 자회사에 가장 많이 내줘
배당 아닌 과세 회피성 ‘비용’ 처리
이원적 경영 구조 지적 목소리 커져
재작년 쿠팡이 한국에서 벌어들인 순수익보다 더 많은 자금을 미국 본사 등 특수관계자에 지급한 것으로 나타났다. 한국에서의 이익으로 미국 본사의 자산을 불리는 설계가 있다는 지적이 제기되면서 쿠팡의 이원적인 경영 구조도 주목을 받는 모습이다.
1일 쿠팡 감사보고서에 따르면 2024년 쿠팡이 특수관계자에 지급한 비용은 9390억4800만원으로 나타났다. 2020년(1503억4000만원)과 비교하면 약 6배로 늘어난 규모다. 지난 5년간 쿠팡이 지급한 특수관계자 비용 규모는 누적 2조5000억원을 넘어섰다.
같은 해 쿠팡의 매출은 약 41조원으로, 이 가운데 90% 이상이 한국에서 발생했다. 각종 세금과 비용을 반영한 뒤 한국에 남은 순이익이 7849억원 수준임을 고려하면 글로벌 특수관계자에 지급한 비용이 이보다 1500억원 이상 많았던 셈이다.
가장 지급 규모가 컸던 곳은 미국 본사 직속 자회사인 쿠팡 글로벌 LLC다. 2024년 쿠팡은 이곳에만 6195억원을 집행했다. 쿠팡 글로벌 LLC는 해외 직구 사업을 담당하는 법인이다. 미국 본사 쿠팡Inc가 지분 100%를 보유하고 있다.
업계 안팎에선 쿠팡이 한국에서 벌어들인 이익을 비용 처리 방식으로 미국에 이전하는 것이 아니냐는 비판이 나오고 있다. 구글이나 애플 등 글로벌 기업들이 지식재산권 사용료 등의 명목으로 본사에 자금을 보내는 것과 달리 쿠팡은 산출 근거를 활용하기 어려운 경영자문 용역비 등을 자금 이전 명목으로 제시하고 있다는 점에서다. 감사보고서엔 ‘특수관계자들과의 업무대행 등의 계약에 따라 용역비 등의 비용이 발생하고 있다’고 기재돼 있으나 실제 어떤 용역이 있었고 사용료가 공정가격에 맞게 산정됐는지 여부는 외부에서 확인이 어렵다.
배당이 아닌 비용 형태라는 점에서 과세 회피성 자금 이전이라는 문제 제기도 이어지고 있다. 배당은 세금을 낸 뒤 남은 이익에서 배분하는 형태지만 경영자문료나 정보기술(IT) 수수료는 세금을 내기 전 비용으로 처리되기 때문이다. 설립 이후 한국 쿠팡은 배당을 실시한 적이 없다.
이 과정에서 쿠팡의 경영 구조도 다시 주목을 받고 있다. 2010년 쿠팡을 창업한 김범석 쿠팡Inc 의장은 2021년 미국 증시 상장 이후 한국법인에서의 공식 지위를 사임하고 미국으로 돌아갔다. 쿠팡은 당시 글로벌 경영에 집중하기 위한 결정이라고 설명했지만 일각에선 국내 규제 환경과 동일인(총수) 지정 논란 등이 영향을 미쳤다는 해석이 나왔다. 김 의장은 현재도 한국 국회 출석 요구엔 해외 체류 등을 이유로 응하지 않고 있다.
쿠팡은 미국 정치권을 상대로 한 로비 활동도 이어가고 있다. 미국 상원 로비 보고서(LD-2)와 로비 추적 사이트 ‘오픈 시크릿’ 등에 따르면 쿠팡은 로비 비용으로 2024년 387만 달러(약 56억원), 지난해엔 227만 달러(약 33억원)를 지출한 것으로 집계됐다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
