국적 비행기 5대 중 1대는 지연… 지각왕은 에어서울

입력:2026-02-02 00:44
68만편 중 16만편 15분 이상 늦어
에어부산 지연율 16.2%로 최저


지난해 국내 공항에서 운항한 국적 항공사 항공편 가운데 5대 중 1대 이상이 예정된 시간보다 늦게 출발하거나 도착한 것으로 나타났다.

1일 국토교통부와 항공업계에 따르면 지난해 인천국제공항과 김포국제공항 등 국내 공항에서 집계된 국내 항공사 10곳의 국내·국제선 통합 평균 지연율은 23.3%로 집계됐다. 이는 전년(25.7%)보다 2.4% 포인트 낮아진 수치다.

국토부는 항공권에 표시된 계획 운항 시각보다 15분을 초과해 게이트에서 출발하거나 도착하면 지연으로 분류한다. 이 기준에 따라 지난해 운항한 68만4435편 가운데 15만9642편이 지연 처리됐다.

노선별로 보면 국내선은 35만4813편 중 7만2276편이 지연돼 지연율 20.4%를 기록했고, 국제선은 32만9622편 가운데 8만7366편이 지연돼 26.5%를 나타냈다. 국제선 지연율이 국내선보다 상대적으로 높았다. 국내선과 국제선 모두 전년 대비 각각 2.2% 포인트, 3.3% 포인트 개선됐다.

항공사별 지연율 차이는 컸다. 한진그룹 계열 저비용항공사(LCC)인 에어서울은 평균 지연율 36.9%로 조사 대상 10개 항공사 가운데 가장 높았다. 전체 운항편 1만3836편 중 5100편이 지연됐다. 다만 전년(41.8%)과 비교하면 4.9% 포인트 개선됐다.

이어 진에어 29.1%, 이스타항공 26.4%, 에어로케이 25.0%, 아시아나항공 24.2%, 에어프레미아 23.1%, 제주항공 22.7%, 대한항공 21.4%, 티웨이항공 20.9% 순이었다. 에어부산은 16.2%로 가장 낮은 지연율을 기록했다. 티웨이항공과 제주항공, 에어로케이는 전년 대비 지연율을 5% 포인트 이상 크게 낮추며 정시성 개선 효과를 나타냈다.

항공 안전과 직결되는 ‘정비’를 사유로 한 지연은 4520편으로 집계됐다. 전체 운항 대비 정비 지연율은 0.7%로 전년과 같은 수준이었다. 항공사별로는 에어프레미아의 정비 지연율이 3.4%로 가장 높았다. 국토부는 지난해부터 항공교통 서비스 평가에 항공사별 지연율뿐 아니라 지연 시간까지 반영해 정시성 개선을 유도하고 있다.

김민영 기자 mykim@kmib.co.kr

