민주당, 합당 논란 재점화… 지선 앞두고 계파간 권력다툼

친명 한준호 “합당 제안 멈춰라” 포문

친청 이성윤 “공론화 열자는 것” 옹호

최고위원 찬반 3대 3 갈려… 중립도 3

금주부터 의원·당원 의견 수렴 시작

사진=이병주 기자

고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 장례가 끝나자마자 더불어민주당 내부에서 조국혁신당과의 합당 논쟁이 불붙고 있다. 정청래 대표가 꺼내든 ‘지방선거 전 통합’ 카드 찬반을 놓고 친청(친정청래)계와 반청(반정청래)계 간 대치 구도가 형성되는 분위기다. 통합의 시기와 절차를 둘러싼 이견 분출 이면에는 6·3 지방선거를 앞둔 계파 간 파워게임, 당 정체성 혼란 등 복합적 문제가 깔려 있다는 분석이다.



합당 반대 측이 우선 제기하는 문제는 절차적 정당성 결여다. 친명(친이재명)계 인사인 한준호 민주당 의원은 1일 국회 기자회견에서 “통합의 가치를 부정하지 않는다. 그러나 충분한 숙의 없는 통합은 또 다른 분열의 시작”이라며 정 대표를 향해 “혁신당과의 합당 제안을 여기에서 멈춰 달라”고 촉구했다.



지선 전략이라기엔 실효성이 떨어진다는 의구심도 적지 않다. 한 의원은 “양당 합당이 지방선거 승리에 도움이 되는 객관적 근거와 지표를 제시해야 한다. ‘왜 지금이어야 하는지’라는 질문에 당이 함께 답해야 한다”고 지적했다. 당직자 출신의 다른 민주당 의원도 “(합당이) 강성 지지층 결집 효과는 있겠지만 혁신당의 정치적 색깔을 고려하면 중도·무당층 외연 확장에는 걸림돌이 될 수 있다”며 “선거 전략 유불리를 철저히 따질 필요가 있다”고 말했다. 진보적 색채가 뚜렷한 혁신당과의 합당이 중도층 이탈을 초래해 선거에 부정적 영향을 미칠 것이라는 우려에서다. 당 안팎에선 정 대표 측이 합당에 따른 지방선거 판세 분석 등의 설득 논거를 제시하지 못한다면 논의를 선거 이후로 미뤄야 한다는 의견도 나온다.





계파 갈등은 재점화하는 모습이다. 한 의원이 이날 정 대표를 직격하자 친청계 이성윤 최고위원은 “대표의 제안은 양당 통합을 결정한 게 아니라 당원과 함께 공론화의 문을 열어보자는 것”이라며 반박했다. 그는 국민일보에도 “(합당 제안이) 시의적절했다고 생각한다”며 “지방선거 전에 합쳐야 한다는 지도부 판단에 전적으로 공감한다”고 밝혔다.



정 대표를 포함한 최고위원 9명도 찬성과 반대, 중립 입장이 3명씩으로 갈린 상황이다. 선출직 중에서는 이언주·강득구·황명선 최고위원이 ‘1인1표제’부터 합당까지 공개적으로 반대 의견을 내고 있다. 한 여권 관계자는 “지도부에서 중립 입장을 보이는 3인 중 평당원 몫으로 지명직에 오른 박지원 최고위원이 반대쪽으로 기울고 있는 것 같다”고 분위기를 전했다.



민주당 내 반발 여론이 격화되면서 실무 논의 전부터 양당 간 신경전도 고조되는 모습이다. 민주당의 흡수 합당설, 정청래·조국 공동대표설에 이어 밀약설까지 불거진 탓에 밀실 합당 논의를 불식하기 위한 각자 여론전에 나선 것이다. 민주당은 이번 주부터 합당 관련 절차를 재개한다. 김현정 원내대변인은 “정책의원총회와 당무위, 중앙위, 당원 17개 시도당 토론회를 통해 당원 의견 수렴, 당원 투표 절차를 하나씩 밟아나갈 것”이라고 말했다.



한정애 정책위의장은 국회 기자간담회에서 “의원 의견만으로 끝나는 게 아니라 지역위원장 등 의견을 들을 수 있는 시간이 필요하다”며 “당원이 원하지 않으면 (합당은) 가능하지 않다”고 말했다. 민주당 초선 의원 모임인 ‘더민초’도 2일 간담회를 열고 합당 문제를 논의할 예정이다.



김혜원 윤예솔 기자



GoodNews paper ⓒ 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 장례가 끝나자마자 더불어민주당 내부에서 조국혁신당과의 합당 논쟁이 불붙고 있다. 정청래 대표가 꺼내든 ‘지방선거 전 통합’ 카드 찬반을 놓고 친청(친정청래)계와 반청(반정청래)계 간 대치 구도가 형성되는 분위기다. 통합의 시기와 절차를 둘러싼 이견 분출 이면에는 6·3 지방선거를 앞둔 계파 간 파워게임, 당 정체성 혼란 등 복합적 문제가 깔려 있다는 분석이다.합당 반대 측이 우선 제기하는 문제는 절차적 정당성 결여다. 친명(친이재명)계 인사인 한준호 민주당 의원은 1일 국회 기자회견에서 “통합의 가치를 부정하지 않는다. 그러나 충분한 숙의 없는 통합은 또 다른 분열의 시작”이라며 정 대표를 향해 “혁신당과의 합당 제안을 여기에서 멈춰 달라”고 촉구했다.지선 전략이라기엔 실효성이 떨어진다는 의구심도 적지 않다. 한 의원은 “양당 합당이 지방선거 승리에 도움이 되는 객관적 근거와 지표를 제시해야 한다. ‘왜 지금이어야 하는지’라는 질문에 당이 함께 답해야 한다”고 지적했다. 당직자 출신의 다른 민주당 의원도 “(합당이) 강성 지지층 결집 효과는 있겠지만 혁신당의 정치적 색깔을 고려하면 중도·무당층 외연 확장에는 걸림돌이 될 수 있다”며 “선거 전략 유불리를 철저히 따질 필요가 있다”고 말했다. 진보적 색채가 뚜렷한 혁신당과의 합당이 중도층 이탈을 초래해 선거에 부정적 영향을 미칠 것이라는 우려에서다. 당 안팎에선 정 대표 측이 합당에 따른 지방선거 판세 분석 등의 설득 논거를 제시하지 못한다면 논의를 선거 이후로 미뤄야 한다는 의견도 나온다.계파 갈등은 재점화하는 모습이다. 한 의원이 이날 정 대표를 직격하자 친청계 이성윤 최고위원은 “대표의 제안은 양당 통합을 결정한 게 아니라 당원과 함께 공론화의 문을 열어보자는 것”이라며 반박했다. 그는 국민일보에도 “(합당 제안이) 시의적절했다고 생각한다”며 “지방선거 전에 합쳐야 한다는 지도부 판단에 전적으로 공감한다”고 밝혔다.정 대표를 포함한 최고위원 9명도 찬성과 반대, 중립 입장이 3명씩으로 갈린 상황이다. 선출직 중에서는 이언주·강득구·황명선 최고위원이 ‘1인1표제’부터 합당까지 공개적으로 반대 의견을 내고 있다. 한 여권 관계자는 “지도부에서 중립 입장을 보이는 3인 중 평당원 몫으로 지명직에 오른 박지원 최고위원이 반대쪽으로 기울고 있는 것 같다”고 분위기를 전했다.민주당 내 반발 여론이 격화되면서 실무 논의 전부터 양당 간 신경전도 고조되는 모습이다. 민주당의 흡수 합당설, 정청래·조국 공동대표설에 이어 밀약설까지 불거진 탓에 밀실 합당 논의를 불식하기 위한 각자 여론전에 나선 것이다. 민주당은 이번 주부터 합당 관련 절차를 재개한다. 김현정 원내대변인은 “정책의원총회와 당무위, 중앙위, 당원 17개 시도당 토론회를 통해 당원 의견 수렴, 당원 투표 절차를 하나씩 밟아나갈 것”이라고 말했다.한정애 정책위의장은 국회 기자간담회에서 “의원 의견만으로 끝나는 게 아니라 지역위원장 등 의견을 들을 수 있는 시간이 필요하다”며 “당원이 원하지 않으면 (합당은) 가능하지 않다”고 말했다. 민주당 초선 의원 모임인 ‘더민초’도 2일 간담회를 열고 합당 문제를 논의할 예정이다.김혜원 윤예솔 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지