“우는 게 내 모습 같아”… 中 청년 공감 얻은 ‘불량 인형’
중국에서 우는 표정의 말 인형 ‘쿠쿠마(哭哭馬·사진)’가 청년세대를 중심으로 큰 인기를 모으고 있다.
1일 중국 관영 광명일보 등에 따르면 ‘붉은 말’의 해인 올해 병오년을 맞아 저장성 이우에서 제작된 이 인형은 입꼬리가 아래로 처진 우는 얼굴이다. 제조 과정에서 실수로 입 부분이 거꾸로 봉제돼 발생한 불량품이지만 소셜미디어에서 화제가 되며 불티나게 팔리고 있다.
특히 저임금 장시간 노동에 시달리는 회사원들이 공감을 표했다. 광명일보는 “처진 입꼬리와 풀이 죽은 듯한 표정이 직장생활의 피로, 삶의 불안, 말하지 못한 불만 등 고압적인 현실 속에 살아가는 청년세대의 실제 감정을 정확하게 반영한다”고 짚었다.
일부 네티즌은 ‘우는 말’과 ‘웃는 말’을 모두 사서 각각 회사와 집에 뒀다며 인증사진을 올렸다. 최근에는 아예 말의 입 모양을 360도 돌려 웃고 우는 표정을 교체할 수 있는 ‘쿠소마(哭笑馬)’도 등장했다.
미국 뉴욕타임스(NYT)는 “중국은 급속한 경제성장 이후 성장과 임금이 정체됐고 계층 상승 전망도 어두워졌다”면서 “중국 젊은 세대의 번아웃을 상징하는 목록에 우는 말 인형이 오르게 됐다”고 분석했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
