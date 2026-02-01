“민주당 도시 시위, 요청해야 개입” 물러선 트럼프

트럼프 “요청 전까지 개입 말라 지시”

法, 5세 아동 석방 성경 구절 인용도

시위대가 31일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 미국 이민세관단속국(ICE) 요원들의 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 파견에 반대하는 집회를 열고 있다. 이들은 '밀라노에서 ICE 퇴출(NO ICE IN MILANO)'이라고 적힌 팻말을 들고 호루라기를 불며 항의의 뜻을 나타냈다. 올림픽 보안 작전에 ICE 요원들이 투입된다는 사실이 알려진 후 이탈리아에서는 이에 반대하는 여론이 커지고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 민주당이 이끄는 미국 도시에서 시위가 발생해도 도움 요청이 없으면 연방 정부가 개입하지 않겠다고 선언했다. 강경한 이민 단속에 대한 반발 수위가 높아지자 주정부에 시위 단속 책임을 넘기며 한발 물러선 것으로 해석된다.



트럼프 대통령은 31일(현지시간) 트루스소셜에 “나는 크리스티 놈 국토안보부 장관에게 민주당이 형편없이 운영하는 여러 도시의 시위 또는 폭동에 관해 그들이 도움을 요청하기 전까지는 어떤 상황에서도 개입하지 말라고 지시했다”고 적었다. 연방 요원에 의해 1월에만 두 명의 미국 시민이 사망해 전국적으로 반발이 거세지고, 공화당 내에서도 우려의 목소리가 나온 것이 영향을 미친 것으로 분석된다.



다만 트럼프는 “우리는 많은 돈을 받는 미치광이들과 선동가, 반란자들에 의해 공격받는 모든 연방 건물들은 매우 강력하게 지킬 것”이라며 “내가 이민세관단속국(ICE) 또는 국경순찰대에 연방정부 재산을 매우 강력히 보호하라고 지시했음을 유념하라”고 덧붙였다. 그러면서 연방 요원 얼굴에 침을 뱉거나 연방 차량의 헤드라이트를 발로 찰 경우 등에 대해선 “더 큰 대가”를 치를 것이라고 경고했다. 지난 24일 사망한 알렉스 프레티가 연방 요원들에게 침을 뱉은 후 차량을 발로 차는 영상이 공개된 것을 의식한 발언이라는 해석이 나온다.



한편 미국 텍사스 연방서부지법의 프레드 비어리 판사는 이날 이민 단속 과정에서 구금된 5세 아동 리암 라모스와 그의 아버지를 석방하라고 명령했다.



비어리 판사는 “정부가 하루 추방 할당량을 달성하기 위해 무모하고 무능하게 정책을 추진하고 있다”며 “어린이에게 트라우마를 안기는 상황도 개의치 않는 듯하다”고 지적했다.



비어리 판사는 이례적으로 명령서에 리암의 체포 당시 사진을 첨부하고, “어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라” “예수께서 눈물을 흘리시더라”라는 성경 구절을 인용했다. 이들 부자는 에콰도르 출신으로 지난 20일 미네소타에서 체포돼 텍사스주 딜리 구금 시설로 이송됐다.



반면 법원은 트럼프 행정부의 대규모 이민 단속을 일시적으로 중단해 달라는 미네소타주의 가처분(예비적 금지명령) 신청에 대해 ‘단속 작전이 수정헌법 제10조가 보장하는 주권 침해’라는 주정부 주장이 근거가 부족하다며 기각했다.



워싱턴=임성수 특파원



