“정체성 감춘 루미, 나와 닮아 더 애틋”

넷플릭스 역대 최고 흥행 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주인공 루미 역 목소리를 연기한 한국계 미국인 배우 아덴 조. 웨이브나인 제공

“루미는 내게 선물 같아요. 나와 닮아 더 애틋하고 소중했죠. 정체성을 감추고 살면서도 무거운 책임감을 안고 있는 루미처럼 저도 미국에 사는 동양인으로서 멋진 모습을 보여야 한다는 책임감을 늘 느낍니다.”



전 세계적 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 주인공 루미 역 목소리를 연기한 한국계 미국인 배우 아덴 조(41·한국명 조세진)는 캐릭터에 유달리 공감했다며 이같이 고백했다. 서울 강남구 아셈타워에서 지난 30일 만난 그는 “한국에 오면 힐링돼 자주 왔다갔다 한다”며 통역을 거치지 않고 직접 유창한 한국어로 답했다.



당초 걸그룹 헌트릭스의 멘토 셀린 역으로 오디션을 봤으나 루미 역에 잘 어울린다는 평가에 따라 역할이 바뀌었다. 그는 “대본을 보자마자 너무 신났다. 한국적 소재를 다룬 이야기는 처음이라 재미있을 것 같았다”며 “전 세계 사람들이 좋아할 만하다고 생각했지만 이렇게 잘 될 줄은 상상도 못했다”고 말했다.



한국인이 드문 미국 텍사스 시골 마을에서 태어난 아덴 조는 어릴 적 인종차별에 시달렸다. 학교에서 폭행당해 2~3차례 병원에 입원한 적도 있다. 그는 “어딜 가나 미국인으로도 한국인으로도 인정받지 못했다”며 “한국계 교포들에게는 비슷한 아픔이 있다. 만약 어린 시절 ‘케데헌’ 같은 작품이 있었다면 좀 더 건강하고 자신 있는 마음가짐으로 성장했을 것 같다”고 털어놨다.



2004년 미스코리아 시카고 진에 선발돼 2008년 배우 생활을 시작한 그는 줄곧 한국인의 정체성을 고수해 왔다. 미국 MTV 드라마 ‘틴 울프’ 출연 당시 일본인 캐릭터에 아버지가 한국인이라는 설정을 추가했고, 넷플릭스 시리즈 ‘파트너 트랙’ 제안을 받았을 때는 원작 소설에서 중국인인 여성 주인공이 한국인으로 바뀐 뒤에야 출연을 결정했다.



한국어 공부를 본격적으로 시작한 건 배우 일을 하면서였다. 작품에서 한국어를 할 때 어색해 보여서는 안 된다고 생각했다. 평소 한국 콘텐츠를 즐겨 보고 특히 ‘시크릿 가든’ ‘태양의 후예’ ‘도깨비’ 등 김은숙 작가 작품을 좋아한다는 그는 “한국 작품에 출연하고 싶다. 김 작가 작품은 꼭 오디션에 참여하겠다”며 웃어 보였다.



‘케데헌’을 통해 현지에서 달라진 한국의 위상을 실감하고 있다. 그는 “어릴 때 한국 음식을 먹는다고 놀림받았는데 이제 미국 사람들이 김밥과 떡볶이, 설렁탕에 관심 갖는 걸 보니 귀엽고 웃기다”며 “미국에서 ‘K콘텐츠는 넥스트 레벨’이라고 한다. 앞으로 ‘K’가 인정받는 더 좋은 기회들이 열리면 좋겠다”고 말했다.



