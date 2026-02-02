삼성전자, ‘가장 일하고 싶은 기업’ 1위 탈환
블라인드, 23만6000여건 분석
2~4위 기아·쿠팡·비바리퍼블리카
지난해 역대급 실적을 올린 삼성전자가 3년 만에 ‘한국 직장인이 가장 일하고 싶은 기업’ 1위 자리를 되찾았다.
직장인 익명 커뮤니티 플랫폼 블라인드는 지난해 한 해 동안 실시한 가장 일하고 싶은 100대 기업 설문조사 응답 23만6106건을 분석한 결과 삼성전자가 1위를 차지했다고 1일 밝혔다. 삼성전자가 1위를 한 건 2022년 이후 3년 만이다. 삼성전자를 꼽은 응답자의 상당수는 LG전자 직원들과 공무원이었다고 한다.
2023년부터 2년 연속 1위에 올랐던 현대차는 이번 조사에서 6위로 떨어졌다. 2023년 8위에서 2024년 4위로 올라선 기아는 이번에 두 계단 더 상승해 2위를 기록했다.
쿠팡과 SK하이닉스는 2년 연속 각각 3위, 5위 자리를 유지했다. 토스 운영사 비바리퍼블리카가 3계단 오른 4위 자리를 차지했다. 이어 7위∼10위는 한화에어로스페이스, 네이버, 현대오토에버, 포스코 순으로 나타났다. 전반적으로 반도체·자동차·방산 관련 제조업과 정보기술(IT) 기반 대기업이 인기 직종으로 꼽혔다.
블라인드 데이터 분석 담당자는 “이들 기업과 함께 언급된 키워드를 보면 성과에 기반한 보상 체계가 관심을 높인 것으로 보인다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
