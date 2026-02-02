순직한 막내 이름으로… 28년간 나눔 실천한 ‘강한수 장학회’
한 아버지가 군 복무 중 순직한 아들을 기리기 위해 시작한 나눔 활동이 28년간 200명 넘는 청년들의 삶을 지원하는 장학으로 이어졌다. 에쓰오일은 1일 공식 블로그에서 강민수 에쓰오일 부사장(감사본부장)의 부친 강삼병(91·사진) 회장이 설립·운영해온 ‘강한수 장학회’의 사연을 소개했다. 강 회장은 육군 중위였던 막내아들이 임무 수행 중 순직하자 고인의 이름으로 장학회를 꾸렸다. 강 회장 본인과 가족이 낸 출연금에 친지·동료들의 조의금 등을 더해 장학 사업을 시작했다. 올해 출범 28년을 맞은 장학회는 고인의 모교인 홍익대 학생군사교육단(ROTC) 후보생을 중심으로 지난해까지 203명의 학생을 지원했다.
강 회장은 “장학금을 받는 청년들의 씩씩한 거수경례를 보는 게 가장 큰 보람”이라며 코로나19 유행기에도 지원을 멈추지 않았다고 한다. 순직한 고인은 홍익대 ROTC 중앙회 명예의 전당에 헌정됐다. 홍익대 ROTC관에는 강한수 장학회 공간이 마련돼 있다. 에쓰오일 측은 “묵묵히 청년들을 지원하는 고귀한 마음은 우리 모두의 귀감이 된다”며 “그 뜻을 에너지 삼아 새해에도 변함 없이 나눔의 가치를 다져나가기 위해 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.
