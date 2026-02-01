혁신당은 불쾌감… 민주당에 “당내 갈등 정리부터”
합당 밀약설엔 “음모론” 반박
지지자들 찬반 여론 팽팽해
더불어민주당 내부에서 합당 논쟁이 재점화하자 조국혁신당이 “당내 갈등을 정리하라”며 불쾌감을 드러냈다. 여권에서 ‘밀약설’, ‘재정 위기설’ 등 합당을 둘러싼 여러 의혹이 이어지면서 혁신당 지지층 내부에서는 찬반 여론이 비등했다.
이해민 혁신당 사무총장은 1일 국회 기자회견에서 “최근 민주당의 합당 제안과 관련해 우리 당을 향한 비방과 허위사실이 난무하고 있다”며 “혁신당은 갑작스러운 합당 제안에도 공당으로서 질서 있게 대응해왔지만 정략적 공세가 지속되고 있다”고 밝혔다.
특히 지난 29일 민주당 의원과 국무위원 간 텔레그램 메시지를 계기로 제기된 ‘밀약설’에 대해 “존재하지 않는 음모론이다. 양당은 단 한 번도 공식적인 논의 테이블을 마련하지 않았다”고 했다. 또 “혁신당은 차입금이 전혀 없는 무차입 정당으로, 회계보고서상 부채항목 0원”이라며 자당이 재정 위기 해소를 위해 합당을 바란다는 일각의 의혹을 반박했다.
이 사무총장은 민주당을 향해 “결자해지의 자세로 당내 갈등과 가짜뉴스를 직접 정돈하라”며 “신뢰와 예의가 결여된 과정은 국민의 지지를 받을 수 없다”고 강조했다. 또 “(지금은) 민주당 내부 분란이 바깥으로 그대로 표출되는 모습”이라며 “(민주당 입장이) 어느 정도 정리된 상태가 됐을 때 다음 단계 이야기를 할 수 있지 않겠나 생각한다”고 말했다.
혁신당은 합당 논의와 별개로 당 차원의 지방선거 준비도 예정대로 진행한다는 방침이다. 혁신당은 공천관리위원회 구성과 후보 검증 절차도 계획대로 추진한다고 밝혔다.
한국갤럽이 지난 27~29일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 한 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트)에서 합당 추진을 ‘좋게 본다’고 한 응답자는 28%로 ‘좋지 않게 본다’는 응답자(40%)보다 12% 포인트 낮았다. 지역별로는 호남을 제외한 전 지역에서 부정 평가가 높았다. 혁신당 지지층에서는 긍정 41%, 부정 42%로 팽팽한 결과가 나왔다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사