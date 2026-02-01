입법 속도전 들어간 행정통합… “주민투표 거쳐야” 곳곳 반발
대전, 경북 등 일방 추진 비판 고조
중앙정부 예속, 무늬만 분권 지적도
광주·전남의회 동의안 처리 잰걸음
충남·대전, 전남·광주 등의 행정통합을 위한 특별법안이 발의된 뒤 곳곳에서 반발이 커지고 있다. 지방분권을 담보하지 못한 “무늬만 분권”이라는 주장뿐 아니라 충분한 공론화 절차를 거치지 않은 밀어붙이기식 추진이라는 문제 제기도 이어졌다.
이장우 대전시장과 김태흠 충남지사는 각각 2일과 4일 더불어민주당 주도의 행정통합 추진에 관한 비판적인 입장을 밝힐 계획이다. 국민의힘 대전시당은 더불어민주당이 충남·대전 통합특별법안을 제출한 지난 30일 논평을 내고 “(통합 지방자치단체의) 핵심적인 책임은 모두 유보돼 있다”고 지적했다. 민주당 법안에 명시된 재정 지원이나 공공기관 이전, 각종 특례와 관련된 사항이 모두 확정된 게 아니라고 주장했다.
시당은 또 “민주당의 공공기관 이전 조항은 결국 정책의 방향을 제시한 것이다. 어떤 기관을 언제, 어디까지 이전해야 하는지 확정한 설계는 아니다”고 설명했다. 이어 “대전·충남은 실험 대상이 아니다. 현장에서 작동하는 특례를 기준으로 책임 있는 길을 제시해야 할 것”이라고 덧붙였다.
지난해 10월 대전·충남 통합특별법안을 대표발의했던 성일종 국민의힘 의원도 비판 대열에 가세했다. 성 의원은 “민주당 특별법은 지방자치·지방분권을 포기하겠다는 대국민 선언문에 불과하다”며 “영원히 중앙정부에 예속된 채로 무늬만 지방분권을 지속하겠다는 내용”이라고 밝혔다.
주민 동의 절차를 제대로 거치지 않는다는 비판도 확산하고 있다. 대전시민사회단체연대회의 등 대전 지역 5개 시민사회단체는 “통합 찬반을 떠나 주민투표가 필요하다는 여론이 다수인데도 정치권에서는 부실하게 통과된 대전시의회 동의만으로 의견 수렴이 끝났다고 주장한다”고 비판했다.
경북 안동시의회와 예천군의회는 성명을 내고 “시·도민 동의 없이 추진되는 행정통합에 반대한다”며 “사회적 합의 없는 일방적 통합은 대의민주주의 가치를 훼손하는 절차적 위헌성이 있다”고 강조했다. 지역 주민 삶에 상당한 영향을 미치는 행정통합을 시·도의회 의결만으로 추진하는 것은 주민 결정권을 무시하는 처사 아니냐는 지적이다.
안동 지역 시민단체들로 구성된 경북·대구 행정통합 비상대책위원회는 “지역 균형 발전이라는 대원칙 없는 행정통합에 반대한다”며 “최종 결정은 주민투표 등 민주적 절차를 통해 이뤄져야 한다”고 밝혔다. 대구시와 경북도 공무원노조도 졸속 통합이 우려된다고 지적했다.
행정통합 추진을 가장 빠르게 추진 중인 지역은 광주·전남이다. 광주시의회는 오는 4일 의회 행정자치위원회 심의를 거쳐 5일 본회의를 열고 행정통합 의회 동의안을 의결할 예정이다. 전남도의회는 현재 행정통합 동의안 처리를 위한 의회 일정을 조율 중이다. 앞서 강기정 광주시장은 민주당의 전남·광주 통합특별법안 발의에 대해 “참으로 기쁘고 의미 있는 성과를 이뤘다”고 환영했다. 김영록 전남지사도 “320만 시·도민과 함께 대대적으로 뜨겁게 환영한다”고 밝혔다.
행정통합을 추진하는 시·도 광역단체장 연석회의는 2일 서울에서 열릴 예정이다. 연석회의는 박형준 부산시장과 박완수 경남지사가 지난 28일 행정통합 로드맵을 발표하며 행정통합 특별법 내용을 협의하자고 제안하면서 이뤄진 것이다. 회의에는 행정통합 공청회 일정 때문에 불참하는 김영록 전남지사를 제외한 7명의 단체장이 참석할 예정이다.
대전·광주=전희진 이은창 기자 heejin@kmib.co.kr
