AI붐에 전력망 교체까지… K-전력기기 ‘빅3’ 나란히 훨훨
전력기기 기업들, 역대급 실적
수요급증에 당분간 공급자 우위
“매출·수익성 추가 상승 충분”
국내 전력기기 ‘빅3’인 HD현대일렉트릭 LS일렉트릭 효성중공업이 지난해 나란히 역대급 성적을 거뒀다. 인공지능(AI) 데이터센터 증설과 북미 지역의 노후 전력망 교체 수요 등이 맞물리며 전례 없는 호황기를 맞이했다는 분석이다. 전력기기 시장의 ‘공급자 우위’ 구도는 당분간 이어질 것으로 전망된다.
1일 업계에 따르면 국내 전력기기 빅3의 지난해 합산 매출과 영업이익은 각각 15조102억원, 2조1691억원으로 집계됐다. 이는 전년의 매출 12조7691억원, 영업이익 1조4212억원 대비 각각 18%, 53% 증가한 수치다. 합산 매출 15조원과 영업이익 2조원 벽 돌파는 사상 처음이다.
기업별로 보면 효성중공업의 약진이 두드러졌다. 지난해 영업이익 7469억원으로 전년보다 106.1% 급증했다. 매출(5조9685억원) 역시 6조원에 육박하며 연간 최대치를 찍었다.
미국 변압기 시장 점유율 1위인 HD현대일렉트릭은 지난해 연결 기준 매출 4조795억원으로 매출 4조원 시대를 열었다. 영업이익도 9953억원으로 ‘1조 클럽’ 입성을 눈앞에 뒀다. LS일렉트릭도 북미 매출이 처음으로 1조원을 돌파하며 매출과 영업이익이 각각 4조9622억원, 4269억원으로 역대 최고 성적을 거뒀다.
이런 선전은 우선 북미 시장 수요가 폭발적으로 증가한 영향이다. 미국 에너지부(DOE)에 따르면 현지 변압기의 약 70%가 교체 시기에 도달한 노후 장비다. 여기에 신재생에너지 발전소 건설과 최근 급증한 AI 데이터센터용 전력 설비 수요까지 더해지며 “물량 대기가 벅차다”는 말이 나올 정도로 전력기기 품귀 현상까지 빚어지고 있다.
국내 전력기기 업체들은 안정적 기술력과 경쟁사 대비 최소 6개월 빠른 납기를 내세워 입지를 확대하는 중이다. 관세청 수출입무역통계에 따르면 지난해 한국 초고압 변압기(1만㎸A 초과 기준)의 대미 수출액은 전년 대비 82.9% 성장한 7억3828만 달러(약 1조889억원)을 기록했다. LS일렉트릭이 최근 미국 유타주 이넉시의 고압 배전반 공장에 2000억원을 추가 투입하기로 하는 등 현지 공장 증설에도 나서는 분위기다.
수년 치 먹거리도 이미 확보했다. 효성중공업은 지난해 4분기 1조9658억원을 신규 수주했고, 수주 잔고는 11조9000억원에 이른다. LS일렉트릭의 수주 잔고도 올해 말 기준 약 5조원으로 사상 최대치를 경신했다.
이런 흐름 속에서 올해 실적 전망도 밝다. 시장조사기관 글로벌 인포메이션에 따르면 전력기기 시장 규모는 2030년까지 연평균 4.87% 성장해 420억6000만 달러에 달할 전망이다. 북미 시장으로의 초고압 변압기 수출액은 1조5000원을 넘을 것이란 관측이 나온다. 유럽과 아세안 시장에서의 수요가 늘고 있다는 점도 호재다.
업계 관계자는 “AI 확산과 전력망 투자는 단기적인 현상이 아니라 중장기적인 흐름”이라며 “국내 전력기기 회사들의 매출과 수익성은 올해도 추가 상승 여력이 충분하다”고 전망했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
