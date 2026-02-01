장동혁, 인선·당명 개정 마이웨이… 당내 “이 체제로는 선거 못 치른다”
인재영입위원장 주 내 인선
친한계, 지도부 사퇴 요구 강공
한동훈 전 국민의힘 대표를 축출한 장동혁 대표가 이번 주 인재영입위원장 등 인선을 마무리하고, 설 연휴 전후 당명 및 당헌·당규 개정도 추진한다. 지방선거를 앞두고 체질을 개선하겠다는 뜻이지만 당내 통합 목소리에 귀 닫은 마이웨이에 반발도 커지고 있다. “이대로 선거를 치를 순 없다”는 불만이 터져 나오면서 지선 체제 전환이 순조롭게 이어질지는 미지수다.
장 대표는 1일 별도 공개 일정 없이 향후 정국 구상에 몰두한 것으로 알려졌다. 설 연휴를 앞두고 보수를 외면하는 민심 반전을 위해 인재영입위원장을 인선하고 공천관리위원회도 출범시킬 예정이다. 지도부 관계자는 “복수의 후보군을 두고 검토하고 있다”며 “최대한 젊은 컬러를 반영하려 한다”고 말했다. 오는 5~6일에는 제주 4·3 평화공원을 참배한다. 호남 등 험지 방문도 계획 중이다.
일각에서는 당의 새 간판을 내건 장 대표가 확실한 ‘윤석열 절연’을 선언할 수 있다는 관측도 나온다. 보수의 위기를 불러온 ‘윤·한 체제’를 한꺼번에 과거로 흘려보내고 미래로 나아가겠다는 뜻이다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 “지금 중요한 건 단일대오로 보수의 미래를 보여주면서 지선에서 승리하는 것”이라고 말했다.
그러나 당 안팎의 지도부 사퇴 요구도 점차 커지고 있다. 친한계 정성국 의원은 라디오에서 “이 체제로는 선거를 치를 수 없다는 이야기가 분출한다”며 반발했다. 한 친한계 의원도 “상상할 수 없는 짓거리를 하고도 끄떡하지 않을 것”이라며 “마이웨이 하겠다는 것인데, 두고 보겠다”고 직격했다. 한 전 대표 지지자 수천 명도 지난 31일 여의도에서 집회를 개최하며 실력 행사에 나섰다. 한 전 대표는 집회에 불참했으나 “좋은 정치로 좋은 나라를 만들겠다”는 입장을 밝혔다.
초·재선 의원들이 중심인 소장파 그룹 ‘대안과 미래’는 지도부에 제명 의결 경위 설명이 필요하다며 지난 30일 의원총회 소집을 요구했다. 이들은 3일 이준석 개혁신당 대표를 초청해 당내 현안 및 외연 확장 방안을 논의할 계획이다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
