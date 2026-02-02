‘정치적 동물’ vs ‘환상적 선택’, 워시 향한 엇갈린 시선

미국과 갈등 카니 캐나다 총리 호평

“집권당 따라 매파-비둘기파로 변신”

트럼프, 금리인하 안 하면 고소 농담

도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 차기 연준 의장으로 지명한 것과 관련해 미국 안팎에서 평가가 엇갈리고 있다. 사진은 워시 전 이사가 2017년 5월 8일 미국 뉴욕에서 열린 투자 콘퍼런스에서 연설하는 모습. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 차기 연준 의장으로 지명한 뒤 기대와 비판이 엇갈리고 있다. 논쟁의 핵심은 연준의 독립성을 지켜낼 수 있을지로 수렴된다. 트럼프 대통령은 워시가 금리를 인하하지 않으면 고소하겠다고 농담했으나 금리 인하를 확약받진 않았다고 밝혔다.



뉴욕타임스는 31일(현지시간) 워시 측근들을 인용해 “워시는 합의를 이끌어내는 인물(a consensus builder)로 알려져 있는데 트럼프 대통령이 초저금리를 요구하고 있는 상황에서 그가 연준 의장이 된다면 바로 그런 능력이 필요할 것”이라고 보도했다. 주변의 평가는 워시가 우려와 달리 물가 안정과 건전한 노동시장이라는 연준의 핵심 목표를 흔들림 없이 지켜낼 만한 인물이라는 데로 모아진다.



존 코건 스탠퍼드대 후버연구소 선임연구원은 “그는 사람들을 하나로 모을 수 있는 능력을 지녔다”며 “자기 뜻은 분명히 하면서도 일을 성사시키기 위한 합의와 타협의 중요성을 알고 있다”고 말했다. 세계 최대 헤지펀드인 브리지워터 어소시에이츠 창업자 레이 달리오는 “연준 정책이 지나치게 완화적일 때의 위험과 지나치게 긴축적일 때의 위험을 모두 잘 이해하고 있는 인물”이라고 했다.



눈에 띄는 건 트럼프와 갈등을 빚는 마크 카니 캐나다 총리의 평가다. 캐나다와 영국에서 연이어 중앙은행 총재를 지낸 카니 총리는 엑스(옛 트위터)에 “지금처럼 중요한 때에 워시에게 세계에서 가장 중요한 중앙은행을 이끌도록 한 것은 환상적인 선택”이라고 칭찬했다.



반면 워시가 정치 상황에 따라 입장을 뒤집은 데 대한 비판이 나오기도 한다. 노벨경제학상 수상자인 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수는 전날 ‘연준의 나쁜 후계자’라는 글에서 “워시를 통화정책에서 매파로 묘사하는 것은 잘못”이라며 “그는 정치적 동물”이라고 주장했다. 크루그먼 교수는 “워시는 (미국) 민주당이 백악관을 차지했을 때는 긴축 통화정책을 주장하고 모든 경기부양 시도에 반대했다”며 “모든 트럼프 지지자가 그렇듯 2024년 11월 이후로는 줄곧 금리 인하를 옹호해 왔다”고 지적했다.



2006~2011년 연준 이사로 일한 워시는 2008년 금융위기 와중에도 양적완화에 반대해 이사들과 갈등했다. 하지만 트럼프 2기 들어 경기 부양을 위한 금리 인하를 적극 주장하고 있다. 르네상스매크로리서치의 닐 두타 수석이코노미스트는 악시오스에 “워시는 불확실성을 상징한다”며 “워시가 평생 정책 ‘매파’였기 때문에 최근 ‘비둘기파’적 태도는 매우 의심스럽다”고 말했다.



트럼프는 이날 열린 비공개 사교 클럽인 ‘알팔파(Alfalfa) 클럽’ 연례 만찬에서 워시가 금리를 인하하지 않으면 고소할 수도 있다고 농담했다고 월스트리트저널(WSJ) 등이 보도했다. 하지만 트럼프는 대통령 전용기에서 관련 질문이 나오자 “농담이었다”며 의미를 축소했다. 그러면서 워시 지명 당시 어떤 약속을 받아낼 수도 있었겠지만 그렇게 하진 않았다고 덧붙였다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



