정책 조이고 금리 오르고… 가위눌리는 부동산 영끌족
한·미기준금리 인하 기대감 ‘뚝’
시중은행 대출금리 일제히 올라
통화정책 기조변화에 설상가상
한·미 당국의 기준금리 인하에 대한 시장의 기대가 한풀 꺾이면서 국내 주요 시중은행의 대출금리가 일주일 만에 0.02% 포인트 넘게 올랐다. 국고채·은행채 등 시장금리가 상승세를 이어가는 가운데 일부 은행은 가산금리까지 늘리는 추세다. 부동산 ‘영끌족’을 비롯한 차주들의 금리 부담이 당분간 더 커질 전망이다.
1일 금융권에 따르면 KB국민, 신한, 하나, 우리은행 등 4대 시중은행의 지난 30일 기준 주택담보대출 고정(혼합형) 금리는 연 4.250~6.390%로 집계됐다. 일주일 전인 지난 23일(6.369%)과 비교하면 금리 상단이 0.021% 포인트 올랐다. 혼합형 금리의 지표가 되는 은행채 5년물 금리가 같은 기간 0.04% 포인트 오른 영향이다. 혼합형 금리는 지난해 11월 상단과 하단이 각각 6%와 4%를 넘긴 이후 상승폭을 키워가고 있다.
신용대출 금리도 오름세다. 1등급·1년 만기 기준 신용대출 금리(연 3.850~5.300%)는 은행채 1년물 금리가 1.03% 포인트 상승한 영향으로 0.04~0.06% 포인트 뛰었다. 주담대 변동금리(연 3.82~5.70%)도 지표인 코픽스(COFIX)에 변화가 없는데도 상단이 0.052% 포인트 높아졌다. 코픽스란 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리를 뜻한다.
시장금리 상승 배경에는 한·미 통화정책 기조 변화가 있다. 앞서 지난 15일 한국은행 금융통화위원회는 기준금리 인하 종료 가능성을 시사했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)도 29일(현지시간) 기준금리를 동결했다.
은행권 대출금리는 더 높아질 가능성이 크다. KB국민은행은 2일부터 주담대 주기·혼합형 금리를 0.03% 포인트 추가 인상한다. 지표 금리인 5년물 금융채 금리의 최근 상승 폭을 반영한 수치다. 우리은행은 가산금리까지 대폭 상향 조정한다. 대출 가산금리는 은행이 업무원가, 위험비용, 목표이익률 등을 감안해 기준금리에 추가로 덧붙이는 위험가중금리다. 우리은행은 2일부터 아파트 담보대출, 전세자금대출 상품 ‘우리전세론’의 가산금리를 일제히 0.30~0.38% 포인트 인상키로 했다. 가계부채 관리 명목이다.
시중은행들이 잇따라 대출 문턱을 높이는 상황에서 금융당국은 장기 고정금리 상품 확대 카드를 고민하고 있다. 금융위원회는 이르면 이달 만기 30년의 초장기 고정금리 주담대 상품을 도입하는 방안을 발표할 계획이다. 금융권에서 30년 만기 순수 고정금리 상품이 출시되는 것은 이번이 처음이다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
