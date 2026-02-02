한국 대졸 초임, 日보다 24.5%·대만보다 41.1% 높아
경총, ‘국제비교 시사점’ 보고서
“韓 대기업 고임금 구조 고착화”
한국의 대졸 신입사원 임금 수준이 일본이나 대만보다 월등히 높다는 분석이 나왔다. 한국경영자총협회가 1일 발표한 ‘한·일·대만 대졸 초임 국제비교와 시사점’ 보고서에 따르면 한국 기업의 2024년 대졸 평균 초임은 구매력평가환율(PPP) 기준 4만6111달러로 일본(3만7047달러)보다 24.5% 높았다. 대만(2만9877달러)과 비교해서도 한국은 4만2160달러로 41.1% 높게 조사됐다.
일본과는 10인 이상 사업체의 대졸 이상 신규입사자가 받는 연 임금총액을 비교했다. 모든 기업 규모에서 한국의 임금 수준이 일본을 앞질렀는데 특히 대기업 임금은 한국(500인 이상) 5만5161달러, 일본(1000인 이상) 3만9039달러로 격차가 41.3%까지 벌어졌다.
대만과의 비교에서는 한국 5인 이상, 대만 1인 이상 사업체를 기준으로 대졸 신규입사자의 연 임금총액을 조사했다. 그 결과 한국 비중소기업(100인 이상) 대졸 초임은 4만5758달러로 대만 비중소기업(200인 이상)보다 37.0% 높았다. 대만 노동부는 1~199인 고용기업을 중소기업, 그 외는 ‘대기업 및 기타기업’으로 분류해 우리와 임금 체계가 다르다. 경총은 한국 임금을 과대추정하지 않기 위해 한국을 대만보다 낮은 100인 이상으로 설정했다고 설명했다. 지난해 대만은 1인당 국내총생산(GDP)에서 한국을 추월했는데, 시장환율로는 대졸 초임 평균이 한국 2만4295달러, 대만 1만2706달러로 배 가까이 차이가 났다.
하상우 경총 경제조사본부장은 “한국은 높은 대졸 초임에 연공성이 강한 임금체계가 결합하고 노조의 임금 인상 요구가 더해지면서 대기업 고임금 구조가 굳어지고 있다”며 “65세 법정 정년연장은 직무·성과 중심 임금체계 확산 등 제반 여건을 조성한 후 신중하게 검토돼야 한다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
