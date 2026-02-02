쏘렌토 하이브리드 누적 판매 30만대 돌파
쏘렌토 내수 판매 2년 연속 1위
기아의 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 쏘렌토 하이브리드가 출시 5년여 만에 국내 누적 판매 30만대를 넘어섰다. 하이브리드 SUV 단일 차종이 누적 30만대 판매를 달성한 것은 국내 시장에서 처음이다.
1일 기아에 따르면 쏘렌토 하이브리드는 2020년 국내 판매를 시작한 이후 지난해까지 총 30만1516대가 판매됐다. 연도별로는 2020년 2만4278대, 2021년 3만2982대, 2022년 4만9411대로 완만한 증가세를 이어갔고, 2023년에는 5만7109대를 기록하며 처음으로 연간 판매 5만대를 넘어섰다. 2024년에는 6만7874대로 늘며 성장세가 한층 가팔라졌다.
판매 확대의 분기점은 2023년 출시된 4세대 쏘렌토 부분 변경 모델 ‘더 뉴 쏘렌토’다. 상품성 개선과 함께 하이브리드 수요가 본격적으로 확대되며 판매량이 빠르게 증가했다. 특히 지난해 쏘렌토 하이브리드 판매량은 6만9862대에 달했으며, 전체 쏘렌토 판매량 10만2대 가운데 하이브리드 비중은 약 70%를 차지했다. 사실상 쏘렌토의 주력 파워트레인으로 자리 잡은 셈이다. 하이브리드 인기에 힘입어 쏘렌토는 지난해 국내 시장에서 연간 판매 10만대를 돌파하며 내수 판매 1위를 2년 연속 차지했다.
