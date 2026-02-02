편의점, 밸런타인데이 ‘굿즈 경쟁’
[비즈 이슈] 인기 캐릭터 협업… 상품 차별화
밸런타인데이가 2주 앞으로 다가오면서 편의점 업계의 경쟁이 달아오르고 있다. 소장 가치와 실용성을 중시하는 소비 트렌드가 확산되며 캐릭터 협업 굿즈를 내세운 선물세트가 핵심 전략으로 자리잡은 모습이다.
CU는 레트로 감성의 인기 캐릭터를 앞세운 밸런타인데이 기획전을 선보인다고 1일 밝혔다. CU에 따르면 지난해 밸런타인 데이 캐릭터 상품 매출은 전년 대비 20.5% 증가했다. 올해는 30주년을 맞은 ‘포켓몬’과 65년간 꾸준한 인기를 이어온 ‘피너츠 스누피’를 메인 라인업으로 키링부터 리유저블백, 패딩 파우치, 블루투스 스피커까지 상품군을 다양화했다.
GS25는 다음달 화이트데이까지 두 달간 이어지는 ‘GS25 달콤페스티벌’을 연다. 몬치치, 카카오톡 이모티콘 등 다양한 인기 캐릭터를 활용한 선물세트를 선보인다. 스마트톡, 이모티콘 이용권 등을 함께 구성해 실용성을 높였다. 최근 화제를 모은 버추얼 아이돌 플레이브를 비롯해 캐치티니핑 등 총 33종의 캐릭터 구성으로 폭넓은 소비층을 겨냥했다.
세븐일레븐은 설과 밸런타인데이가 이어지는 점에 착안해 테마를 ‘설렌타인데이’로 정했다. 헬로키티와 위글위글 등 인기 캐릭터와 협업해 텀블러·파우치·키링 등 활용도가 높은 굿즈를 구성했다. 가나초콜릿과 크런키 등 인기 상품 패키지에도 캐릭터 디자인을 입혔다. 이마트24도 13일까지 ‘두근 발렌타인’ 행사를 진행한다. 카카오톡 이모티콘으로 인기를 끈 캐릭터 ‘슈아토야’를 활용했다.
업계 관계자는 “경기침체 속에서도 기념일에는 실용성과 소장 가치를 겸비한 차별화 상품을 구매하는 경향이 뚜렷해지고 있다”고 말했다.
