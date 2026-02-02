SKT 정재헌, 전국 돌며 “고객 신뢰가 기본”
1박2일 현장경영 행보 “하나의 드림팀 되자” 당부
SK텔레콤은 정재헌 최고경영자(CEO)가 지난 29~30일 전국의 사업장을 돌며 구성원들과 소통하는 현장경영(MBWA)을 진행했다고 1일 밝혔다.
정 CEO는 1박2일 일정으로 광주와 대전, 대구, 부산 4개 지역본부를 방문해 임직원 간담회, 안전·환경 점검 등 일정을 소화했다. 현장 직원들과의 소통을 강화해 고객 신뢰 회복 의지를 최일선까지 전파하고, 현장에서 나오는 경쟁력 제고 방안 등 목소리를 적극 청취하겠다는 게 정 CEO의 구상이다.
그는 통신 설비와 데이터센터, 전송장비실 등 주요 인프라를 둘러보며 작업 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소를 최소화할 것을 주문했다. 또 품질·보안·안전 등 기본과 원칙을 강조했다. 정 CEO는 “SKT 중심은 구성원 여러분”이라며 “기본과 원칙에 충실해 고객 신뢰를 회복하는 데 앞장서 달라”고 당부했다.
정 CEO는 대전 방문 중에는 유통망 법인인 PS&M 둔산본점도 찾아 대리점 직원들과 인사를 나누고, 고객 응대 현장을 살폈다. 그는 “최전선에서 묵묵히 역할을 다하는 현장 구성원의 헌신이 SKT가 다시 도약하는 힘”이라며 “2026년 모두가 하나의 ‘드림팀’이 돼 더 큰 성취와 행복을 함께 만들어 가자”고 강조했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사