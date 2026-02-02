시사 전체기사

SKT 정재헌, 전국 돌며 “고객 신뢰가 기본”

입력:2026-02-02 00:53
공유하기
글자 크기 조정

1박2일 현장경영 행보 “하나의 드림팀 되자” 당부

정재헌(가운데) SK텔레콤 최고경영자(CEO)가 지난 29일 대전 유통망 법인인 PS&M 둔산본점을 방문해 직원들과 기념사진을 찍고 있다. SK텔레콤 제공

SK텔레콤은 정재헌 최고경영자(CEO)가 지난 29~30일 전국의 사업장을 돌며 구성원들과 소통하는 현장경영(MBWA)을 진행했다고 1일 밝혔다.

정 CEO는 1박2일 일정으로 광주와 대전, 대구, 부산 4개 지역본부를 방문해 임직원 간담회, 안전·환경 점검 등 일정을 소화했다. 현장 직원들과의 소통을 강화해 고객 신뢰 회복 의지를 최일선까지 전파하고, 현장에서 나오는 경쟁력 제고 방안 등 목소리를 적극 청취하겠다는 게 정 CEO의 구상이다.

그는 통신 설비와 데이터센터, 전송장비실 등 주요 인프라를 둘러보며 작업 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소를 최소화할 것을 주문했다. 또 품질·보안·안전 등 기본과 원칙을 강조했다. 정 CEO는 “SKT 중심은 구성원 여러분”이라며 “기본과 원칙에 충실해 고객 신뢰를 회복하는 데 앞장서 달라”고 당부했다.

정 CEO는 대전 방문 중에는 유통망 법인인 PS&M 둔산본점도 찾아 대리점 직원들과 인사를 나누고, 고객 응대 현장을 살폈다. 그는 “최전선에서 묵묵히 역할을 다하는 현장 구성원의 헌신이 SKT가 다시 도약하는 힘”이라며 “2026년 모두가 하나의 ‘드림팀’이 돼 더 큰 성취와 행복을 함께 만들어 가자”고 강조했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한국 내 순수익보다 많은 돈, 특수관계자에 지급한 쿠팡
‘주식 빚투’ 30조원… 고위험 투자 과열 양상
검찰개혁법 발의가 쿠데타?… 갈수록 대담해지는 ‘상왕 정치’
고위 공직자 재산 2위 이찬진 ‘385억원’ 대부분은 예금
“이래도 경찰이 무능한가” 추미애 의원이 던진 질문
한국 고령 인구비중 OECD 10위로 ‘껑충’… 재고용 확대·주택연금 활성화 시급
잘못된 정보도 ‘정확한 척’하는 AI… 출처·근거 확인해야
‘정치적 동물’ vs ‘환상적 선택’, 워시 향한 엇갈린 시선
국민일보 신문구독