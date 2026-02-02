“엄마” 울며 전화한 아이… 알고 보니 AI
납치 가장해 AI 보이스피싱 주의
인공지능(AI) 보이스피싱 소비자경보가 발령됐다. 미성년 자녀 납치를 가장해 AI로 조작한 아이 울음소리로 부모의 불안을 자극해 단시간에 범죄를 일으키는 것이 특징이다.
금융감독원은 AI 보이스피싱과 관련해 ‘주의’ 단계의 소비자경보를 발령했다고 1일 밝혔다. 보이스피싱 일당은 아이들이 학원에 있어 쉽게 연락되지 않는 저녁이나 오후 늦은 시간대를 노려 범행을 저지른다고 한다.
금감원이 확보한 녹취록에 따르면 보이스피싱범은 AI로 아이의 목소리를 사칭하는 방식을 썼다. “엄마, 술 취한 사람이 (나를) 때렸다” “나 지금 차 안에 있다”는 말로 사기를 쳤다. 보이스피싱범은 이어 “아이가 발로 차서 휴대폰 액정이 망가졌다. 수리비만 보내주면 더 때리지 않고 차에서 내려주겠다”고 말했다. 아이의 부모가 위치를 묻자 “통화를 유지한 상태로 수리비 50만원을 입금하라. 통화 상태로 바로 이체할 수 있다”고 여러 차례 다그쳤다.
금융당국은 “자녀의 울음소리와 함께 금전 요구를 받았다면 보이스피싱을 의심하라”고 경고했다. 이 같은 전화를 받으면 일단 전화를 끊고 자녀에게 직접 전화해 위치와 안전을 확인하는 과정을 거치는 게 필요하다. 금감원은 통신사의 ‘AI 보이스피싱 탐지 서비스’를 적극적으로 활용하는 것도 조언했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
