“남성암 1위인데 국가검진 없어… ‘전립선암 55세 검사’ 도입해야”

[And 건강]
전립선암 국가암검진화 추진
대한비뇨의학회 서성일 회장
최근 공개된 2023년 중앙암등록통계에서 단연 주목받은 것은 남성암 1위에 오른 전립선암이다. 2만2640명이 새로 발생해 남성암의 15.0%를 차지, 그간 수위를 지켰던 폐암(14.5%)을 2위로 밀어냈다. 학계에서는 이런 변화를 벌써 예상하고 있었다. 2022년과 2023년 국립암센터의 예측 통계에서 이미 1위였고 공식 통계에 반영되길 기다리던 상황이었다. 전립선암 급증의 가장 큰 원인은 급속한 고령화이고 식생활의 서구화도 한몫한다.
대한비뇨의학회 서성일 회장(삼성서울병원 교수)은 2일 국민일보와 인터뷰에서 “전립선암은 나이가 들수록 발생률이 높아지는 대표적인 암인데, 한국이 세계에서 가장 빠르게 늙어가고 있으니 당연한 결과”라고 짚었다. 이번 통계에서 전체 암 환자의 50.4%가 65세 이상이었고 해당 연령대 남성에서 전립선암은 가장 흔한 암으로 조사됐다. 서 회장은 “고령화 속도를 감안하면 앞으로 최소 10년간은 전립선암이 계속 증가할 것”이라며 “지금 대응하지 않으면 진행된 암으로 발견되는 환자가 더 늘어나고 의료비 부담과 사망률도 함께 상승할 수밖에 없다”고 지적했다.
학회는 수년 전부터 국가 차원의 전립선암 선별검사 도입, 즉 국가암검진화를 추진해 왔다. 일정 연령 이상 남성에게 혈액검사로 전립선특이항원(PSA) 수치를 확인하는 것이다. 서 회장은 “남성암 1위인데 국가검진이 없다는 건 말이 안 된다”면서 “현재 6대 국가암검진 중 유방암, 자궁경부암은 여성암인데 남성에 해당되는 암검진이 없어서 성별 형평성 문제도 있다”고 말했다. 아울러 “현재는 아는 사람만 알아서 검사받는 구조이다 보니 경제력 있고 정보 빠른 사람만 검사받아 의료 불평등도 심각하다”고 덧붙였다.
학회는 지난해 8월 전립선암 국가암검진화 태스크포스(TF)를 구성해 선별검사 도입의 방향을 제시해 왔다. 2일 한국프레스센터에서 국가암검진화를 위한 올해 첫 정책 간담회를 열었다. 다음은 서 회장과의 일문일답.
-한국인의 전립선암이 서구권과 다른 점은.
“한국 전립선암 환자의 3분의 1 이상은 75세가 넘는 고령이다. 진단 시 평균 나이가 71세인데, 20년간 거의 변하지 않았다. 평균 66세에 발견되는 미국과 대비된다. 또한 서구는 저위험 암이 절반 가까이 되지만 우리나라는 정반대로 고위험 암이 절반 이상이다.”
-왜 고위험 암이 많나.
“대표적 전립선암 선별검사인 PSA 검사 비율이 낮으니 암이 진행된 후에야 발견되는 경우가 많다. 전국 51개 종합병원에서 2010~2020년 진단된 전립선암 환자 2만7075명 분석 결과, 진단 시점에 이미 고위험 암 비율이 50.6%였다. 미국에선 2010년대에 고위험 암이 15~25% 수준인 것과 비교된다. 특히 농촌 지역은 고위험 암 비율이 55.4%로, 도시 지역(47.7%)보다 훨씬 높다. 조기 발견 시 5년 생존율(92.7%)과 원격 전이 시 생존율(27.8%)의 큰 차이를 감안하면 PSA 검사 기회의 불평등이 잠재적으로 수명 차이로 이어진다고 볼 수 있다. 한국 남성의 평균 수명은 80.6세로 미국(74.8세)보다 길어서 조기 발견의 이득이 더 클 수 있다.”
-국가 암검진화가 무엇인가.
“현재 위암, 대장암처럼 국민건강보험공단이 일정 연령 이상 남성에게 PSA 혈액 검사를 제공하는 것이다. 개인이 알아서 받는 ‘기회 검진’이 아니라 국가가 체계적으로 초청해서 검사하는 ‘조직화된 검진’이다. 스웨덴 연구진의 18년 추적 연구에 따르면 조직화된 검진군은 사망률이 42% 줄었지만 기회 검진군은 발생률만 높이고 사망률 감소에는 기여하지 못했다. 이런 한계를 극복하고자 고위험 연령에 도달했을 때 정기적이고 집단적 검진의 형태로 국가암검진을 추진하고 있다.”
-해외에서 도입된 나라가 있나.
“세계 여러 나라에서 전립선암이 남성암 1위이기에 시행 중이다. 스웨덴은 2018년부터 국가 주도로 조직화된 전립선암 검진 프로그램을 운영하고 있다. 2025년에는 버전6.1 가이드라인까지 발표했다. 전립선암 사망률이 높았던 리투아니아는 2006년 세계 최초로 전국 단위 검진 프로그램을 도입했다. 2010년대 후반까지 일본은 전체 기초자치단체의 83%가 주민 건강검진에 PSA 검사를 포함하고 있었다. 인구 구조와 의료 환경이 비슷한 일본이 이미 하고 있는데, 우리만 못 할 이유가 없다.”
-선별검사가 순편익을 제공하나.
“그렇다. 16만명 대상으로 수행된 유럽의 장기 임상연구에서 조직화된 전립선암 선별검사는 사망률을 낮추는데 기여했고 그 효과는 생존 기간이 비교적 긴 전립선암의 특성상 장기 추적 관찰에서 더욱 확연하게 나타났다. 반면 1회 선별검사는 장기적 생존의 증가가 없고 반복적 선별검사의 시행이 특정 질환에 의한 사망 감소를 가져올 수 있다는 선별검사 본연의 목적을 달성하는 것으로 확인됐다.”
-검사 도입의 비용 효과성은.
“암검진의 정당성을 제고하는 요소 중 비용 효과성 문제에 대해 10여년 전 2014년에는 전립선암 발생률이 낮아 효과적이지 않다고 결론이 났으나 지금은 상황이 완전히 다르다. 발생률이 당시보다 5배 이상 증가했다. 또 전이성 전립선암 치료에는 연간 수천만 원의 고가 항암제가 필요하다. 조기에 발견하면 수술이나 방사선 치료로 완치 가능하니, 오히려 건강보험 재정 절감 효과가 있다. 게다가 당시 분석은 75세 이상을 제외했는데, 현재는 국내 전립선암 환자의 3분의 1이 이 연령대에 해당된다.”
-국가검진이 개인검진보다 나은가.
“확실히 그렇다. 스웨덴 연구에서 체계적 검진군만 사망률을 줄일 수 있었다. 기회 검진군은 암 발생률만 높여 수술, 방사선 치료 등의 의료 이용을 증가시켰지만 실제 사망률 감소에는 기여하지 못했다. 국가검진은 소득, 지역, 교육 수준과 관계없이 모든 국민에게 검사 기회를 균등하게 주기 때문에 의료 형평성도 개선된다. 실제 국내 한 전수조사 연구에 따르면 서울 거주민은 11년간 PSA 검사를 평균 3.25회 받지만 다른 지역은 2.75회에 불과했다.”
-과잉 진단 및 치료 위험은 없을까.
“저위험 전립선암에 대해 ‘능동적 감시’ 전략을 채택하면 된다. 저위험 전립선암은 PSA 수치 10 미만, 임상 병기 2기 이하, 암세포 악성도가 가장 낮은 경우를 말한다. 능동적 감시는 암이 발견돼도 바로 수술 않고 정기적으로 PSA 검사, MRI, 조직 검사를 하면서 지켜보다가 진행 소견이 보일 때 치료하는 것이다. 스웨덴은 저위험군의 90%가 이 방식으로 관리되고 미국도 최근 조사에서 80%까지 증가했다. 아직 국내에선 급여화, 코드화가 돼 있지 않아 수술·방사선 치료와 같은 선상에서 적용이 어렵지만 보건당국과 현실화를 위해 노력할 계획이다.”
-검진 시작 연령과 간격은 어떻게.
“나라마다 인구 구조와 노령화 정도 및 수명이 다르므로 다른 나라 기준을 무작정 적용할 순 없다. 학회 내부에서 전문가 합의 결과, 선별검사의 시작 연령은 55세가 가장 적절하게 추천됐고 암의 가족력이 있으면 50세부터 시작할 수 있다. 55세 미만은 의미 있는 암의 비율이 낮고 60세 이후로 늦추면 이미 진행된 상태에서 발견될 가능성이 높다. 검진 간격은 대규모 임상연구 결과를 참조해 대부분 국가에서 2~4년에 한 번씩, 초기 PSA 검사 결과에 차등해서 적용하길 권고한다.”
-PSA 검사 결과에 따른 대응은.
“우리나라엔 아직 합의된 PSA 검사의 ‘정상 수치’가 없지만 비정상적으로 높은 수치에 대해서는 전립선 조직검사를 시행하는 것이 진단의 통상적 과정이다. 단, 불필요한 검사를 줄이기 위해 PSA 재검사 이후 초음파를 활용해 PSA 밀도(전립선 부피에 대비한 PSA 수치)를 측정하거나 가족력·나이 등을 감안한 위험도 계산, 다중 파라미터 MRI 이용 영상검사를 통해 조직 검사가 꼭 필요한 이들을 선별하도록 노력하고 있다.”
-국민, 정책당국에 당부하고 싶은 말은.
“전립선암은 이제 대한민국 남성암 1위다. 하지만 조기에 발견하면 5년 생존율이 96.9%로 갑상샘암 다음으로 높다. 문제는 지금은 검진 기회가 소득과 지역에 따라 너무 불평등하다는 것이다. PSA 검사의 기회가 제한된 이들이 더 진행된 암으로 발견되는 안타까운 현실을 바꿔야 한다. 국민들은 55세가 넘으면 PSA 검사에 관심을 가져야 한다. 보건당국엔 남성 건강에 대한 형평성 있는 정책 마련을 요청한다. 학회도 국민 불편을 줄이고 검진의 순이득을 늘리기 위해 과학적 근거에 기반한 한국형 검진 모델 개발에 최선을 다하겠다.”
