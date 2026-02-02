무릎 부상 린지 본 “올림픽 꿈 끝나지 않았다”
헬기 이송 악재에도 출전 시사
인공관절 불사조 美 스키 여제
42세의 ‘스키 여제’ 린지 본(사진·미국)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 눈앞에 두고 불의의 무릎 부상을 당했다. 다만 본은 “나의 올림픽 꿈은 끝나지 않았다”며 출전 강행 의지를 내비쳤다.
본은 지난 31일(한국시간) 소셜미디어를 통해 “올림픽 개막을 1주일 정도 앞두고 이런 일이 벌어져 안타깝다. 하지만 나는 컴백에 대한 노하우가 있다”며 올림픽에 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “의료진 및 팀과 부상 관련 논의를 하고 있다. 계속 추가 검사를 받으며 상황을 지켜보겠다”며 “많은 사랑과 응원에 감사드린다. 자세한 사항은 추후 공개하겠다”고 덧붙였다.
본은 지난 30일 스위스 크랑몽타나에서 열린 2025-2026 국제스키연맹(FIS) 월드컵 알파인 여자 활강 경기에서 왼쪽 무릎을 다쳤다. 점프 후 착지 과정에서 중심을 잃고 쓰러진 그는 의료진의 처치를 받았으나 계속 고통을 호소했다. 결국 본은 구조용 와이어에 매달린 채 헬기에 실려 인근 병원으로 후송됐다.
본은 2002년 솔트레이크 대회에서 올림픽 데뷔전을 치렀다. 2010년 밴쿠버 대회 활강 금메달, 슈퍼대회전 동메달, 2018년 평창 대회 활강 동메달을 따냈다. 2019년 무릎 부상으로 은퇴 후 인공관절 수술을 받았다.
2024-2025시즌 현역으로 복귀한 그는 6년의 공백기를 이겨내고 개인 통산 5번째 동계올림픽 출전권을 손에 쥐었다. 올 시즌 8차례 월드컵에서 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 3개를 따내며 올림픽 입상 기대감을 높였다. 본은 동계올림픽 알파인 스키 여자 활강, 슈퍼대회전, 단체전 등에 나설 예정이다.
