‘식후 3분내 양치질’ 집착 안해도 된다

[임지준의 치아튼튼 건강백세] ③ 333 양치질은 우리나라만?



아파트와 같은 건강 자산인 치아를 지키고 치매를 예방하는 양치질의 교과서적 이론이 있을까. 결론부터 말하면, 없다. 만약 정답이 있었다면 전 세계 어디를 가도 똑같이 ‘333 양치질’을 외치고 있어야 할 것이다. 그런데 333은 거의 우리나라에서만 들린다. 법칙이 없다면 아무렇게나 해도 될까. 그건 또 아니다. 최소한의 기준, “이것만은 지키자”는 선은 있다.



우선 333부터 살펴보자. 첫 번째, 식후 3분 이내 양치질. 이론적 근거는 잘 알려진 스테판 커브다. 당류를 섭취하면 입안 세균이 이를 분해하면서 수 분 내에 치아 표면의 pH(수소 이온 농도)가 빠르게 떨어지고 이 산성 환경이 충치의 출발점이 된다는 설명이다.



이론은 그럴듯하다. 문제는 현실이다. 필자는 밥을 빨리 먹는 편인데도 15분은 걸린다. 보통은 30분이다. 유럽에 가보니 식사에 1시간은 기본이고 2시간까지 이어지는 경우도 적지 않다. 그렇다면 당류가 들어올 때마다 3분에 한 번씩 화장실로 달려가 양치질을 해야 원칙을 지키는 셈인데, 이쯤 되면 상당히 난감해진다. 여기서 많은 분이 포기 선언을 한다. 치매를 예방하려고 입안의 균 좀 줄여보려 했는데 시작도 못 해보고 손을 놓게 된다.



그런데 아직 희망은 있다. 연구들을 살펴보면 양치질로 치아 표면이 아주 깨끗해진 상태에서 플라크가 다시 쌓여 치아에 해를 끼칠 만큼 성숙하는 데까지는 보통 48시간 전후가 걸린다. 치아는 몇 분 만에 망가지는 존재가 아니다. 제대로만 닦아주면 하루를 넘기고 길게는 2~3일도 버틴다.



이 지점에서 퍼즐이 맞춰진다. 일본을 비롯한 여러 나라에서 요양원 어르신에게 일주일에 두 번 조금 더 정성스러운 구강 관리를 해주기만 해도 흡인성 폐렴이 3분의 1 수준으로 줄었다는 연구들이 반복해서 나오는 이유다. 완벽한 매일의 양치질이 아니어도 ‘제대로 된 관리’는 분명 효과가 있다.



정리가 조금씩 된다. 식후 3분 이내 양치질을 하면 물론 좋다. 하지만 30분 이상 식사를 한다면 그 기준에 집착하는 건 큰 의미가 없다. 치아가 원래 깨끗했다면 8시간 만에 곧바로 나쁜 환경으로 추락하는 것도 아니다.



뭔가 보이기 시작한다. 다만 아직은 아쉽다. 그럼 도대체 언제, 얼마나, 어떻게 닦아야 할까. 333을 과학적으로 다시 정리한 결론은 다음 이야기에서 이어가겠다.



임지준 대한치매구강건강협회장, 건강수명5080국민운동본부 이사장



GoodNews paper ⓒ 아파트와 같은 건강 자산인 치아를 지키고 치매를 예방하는 양치질의 교과서적 이론이 있을까. 결론부터 말하면, 없다. 만약 정답이 있었다면 전 세계 어디를 가도 똑같이 ‘333 양치질’을 외치고 있어야 할 것이다. 그런데 333은 거의 우리나라에서만 들린다. 법칙이 없다면 아무렇게나 해도 될까. 그건 또 아니다. 최소한의 기준, “이것만은 지키자”는 선은 있다.우선 333부터 살펴보자. 첫 번째, 식후 3분 이내 양치질. 이론적 근거는 잘 알려진 스테판 커브다. 당류를 섭취하면 입안 세균이 이를 분해하면서 수 분 내에 치아 표면의 pH(수소 이온 농도)가 빠르게 떨어지고 이 산성 환경이 충치의 출발점이 된다는 설명이다.이론은 그럴듯하다. 문제는 현실이다. 필자는 밥을 빨리 먹는 편인데도 15분은 걸린다. 보통은 30분이다. 유럽에 가보니 식사에 1시간은 기본이고 2시간까지 이어지는 경우도 적지 않다. 그렇다면 당류가 들어올 때마다 3분에 한 번씩 화장실로 달려가 양치질을 해야 원칙을 지키는 셈인데, 이쯤 되면 상당히 난감해진다. 여기서 많은 분이 포기 선언을 한다. 치매를 예방하려고 입안의 균 좀 줄여보려 했는데 시작도 못 해보고 손을 놓게 된다.그런데 아직 희망은 있다. 연구들을 살펴보면 양치질로 치아 표면이 아주 깨끗해진 상태에서 플라크가 다시 쌓여 치아에 해를 끼칠 만큼 성숙하는 데까지는 보통 48시간 전후가 걸린다. 치아는 몇 분 만에 망가지는 존재가 아니다. 제대로만 닦아주면 하루를 넘기고 길게는 2~3일도 버틴다.이 지점에서 퍼즐이 맞춰진다. 일본을 비롯한 여러 나라에서 요양원 어르신에게 일주일에 두 번 조금 더 정성스러운 구강 관리를 해주기만 해도 흡인성 폐렴이 3분의 1 수준으로 줄었다는 연구들이 반복해서 나오는 이유다. 완벽한 매일의 양치질이 아니어도 ‘제대로 된 관리’는 분명 효과가 있다.정리가 조금씩 된다. 식후 3분 이내 양치질을 하면 물론 좋다. 하지만 30분 이상 식사를 한다면 그 기준에 집착하는 건 큰 의미가 없다. 치아가 원래 깨끗했다면 8시간 만에 곧바로 나쁜 환경으로 추락하는 것도 아니다.뭔가 보이기 시작한다. 다만 아직은 아쉽다. 그럼 도대체 언제, 얼마나, 어떻게 닦아야 할까. 333을 과학적으로 다시 정리한 결론은 다음 이야기에서 이어가겠다.임지준 대한치매구강건강협회장, 건강수명5080국민운동본부 이사장GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지