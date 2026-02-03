필라테스 하다가 사타구니 ‘찌릿’… 젊은 여성들 고관절 위험

‘고관절 이형성증’ 환자 급증
여성 환자가 남성 환자 2.5배
무리한 고관절 스트레칭·운동
이차성 관절염 ‘방아쇠’ 될 수도
살을 빼야겠다는 생각으로 2주 전 필라테스를 시작한 주부 A씨(34). 1주 뒤부터 왼쪽 사타구니에 찌릿한 통증을 느꼈으나 유연성 부족으로 생각하고 스트레칭을 더 강하게 했다. 며칠 전부턴 걷기도 힘들 정도로 통증이 심해져 병원을 찾았다. 선천적으로 골반뼈가 허벅지뼈를 제대로 덮지 못하는 ‘고관절(엉덩관절) 이형성증’ 진단을 받았다. MRI 영상에선 ‘비구순 파열’이 확인됐다. 허벅지뼈를 안정적으로 잡아주는 골반뼈의 연골 조직이 손상된 것이다. 다행히 A씨는 관절염까지 진행되지 않았으나 방치했다면 인공관절 수술을 받아야 하는 심각한 상황이 올 수 있었다는 게 의료진 설명이다.
관절염은 노화에 의한 퇴행성 질환으로 간주하기 쉽다. 하지만 고관절의 경우 선천적 혹은 발달 과정에서의 구조적 결함이 원인이 돼 이른 나이에 관절염 단계로 넘어가는 경우가 적지 않다. 근래 젊은 층에서 필라테스나 요가 등 고관절의 유연성을 요하는 동작이나 운동을 무리하게 따라 하다 고관절의 구조적 문제가 악화돼 통증을 호소하며 병원을 찾는 사례가 빈번해지고 있다. 건강보험심사평가원에 따르면 2024년 고관절 이형성증 진료 환자는 7842명으로 2020년(2899명)에 비해 2.7배 증가했다. 2024년 기준 여성 환자가 5616명으로 남성(2226명)보다 2.5배 많았다. 또 전체 환자 중 30~50대 활동기 연령층이 27.6%를 차지했다.
고관절 이형성증은 골반뼈의 오목한 소켓 부분인 비구가 대퇴골두(허벅지뼈의 둥근 윗부분)를 충분히 덮어주지 못하는 선천적, 발달성 질환이다. 엉덩관절의 비구-대퇴골두는 ‘볼-소켓’처럼 잘 맞물려야 보행 등 움직임이 가능해진다. 하지만 비정상적 구조로 인해 특정 부위에 체중이 집중되면 연골 조직인 비구순이 파열되거나 빠르게 마모돼 이차성 관절염을 유발할 수 있다.
고관절 발달 과정의 이상은 유전·호르몬적 요인과 해부학적 구조 차이 때문에 여성이 남성보다 더 많다. 한림대동탄성심병원 정형외과 고영승 교수는 2일 “여아는 태아 시절 자궁 안에서 모체로부터 분비되는 ‘릴렉신’ 호르몬의 영향을 남아보다 많이 받는다. 이 호르몬은 본래 출산을 돕기 위해 엄마의 골반 인대를 느슨하게 만드는 역할을 하는데, 태아의 고관절을 잡아주는 인대까지 지나치게 이완시켜 고관절의 정상 발달을 저해할 수 있다”고 설명했다. 또 여성은 남성보다 골반이 좌우로 넓은데, 이로 인해 골반과 허벅지뼈가 이루는 각도가 남성보다 크다. 이는 똑같은 체중이라도 고관절에 가해지는 역학적 하중을 증가시켜 관절 연골의 마모를 가속하는 원인이 된다. 고 교수는 “남성은 여성에 비해 드물지만 간혹 축구, 야구처럼 고관절 회전이 많은 스포츠를 즐기거나 헬스장에서 고중량 스쿼트를 하다가 통증을 느껴 병원에 오는 경우가 있다”고 말했다.
문제는 성인이 될 때까지 증상 없는 경우가 많아 방치하기 쉽다는 점이다. 고관절 이형성증이 심해 ‘비구-대퇴골두’의 맞물림이 완전히 빠진 상태라면 영유아 검진에서 발견되지만, 경미한 정도라면 소아청소년기에는 뚜렷한 증상을 유발하지 않는다. 이후 체중이 늘고 활동량이 많아지면 마모된 비구가 체중을 감당하지 못하게 되면서 파열, 연골 손상, 관절염 등으로 이어지는 것이다. 실제로 환자들이 불편감이나 통증을 느껴 병원을 방문하는 시기는 주로 40·50대다.
대표적 의심 증상은 걷거나 계단 오를 때, 혹은 양반다리를 할 때 사타구니나 옆 골반 부위가 뻐근하고 욱신거리는 통증이 느껴지는 것이다. 장시간 걸었을 때 통증이 심해지고 보행이 부자연스럽거나 몸이 뒤뚱거리는 느낌이 들 때, 또는 다리를 벌리거나 오므리는 동작에서 이전과 다른 제약이 느껴진다면 고관절의 구조적 이상을 의심해야 한다. 특히 필라테스나 요가, 발레처럼 관절의 가동 범위가 큰 운동을 한 뒤 사타구니 부근의 통증이 며칠간 지속된다면 단순 근육통으로 넘기지 말고 고관절의 구조적 결함이 있는지 확인하는 것이 중요하다. 만일 확인이 되면 고관절에 무리 가는 과도한 유연성 운동은 제한하고 자신의 관절 상태에 맞는 안전한 운동 범위를 지키는 것이 바람직하다. 다리를 꼬거나 바닥에 쪼그려 앉는 자세는 고관절에 좋지 않으므로 피해야 한다.
고 교수는 “고관절의 구조적 결함이 있다는 사실을 모른 채 하는 무리한 고관절 스트레칭이나 운동은 이차성 관절염의 직접적인 방아쇠가 될 수 있어 주의가 필요하다”고 강조했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
