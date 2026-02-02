손석구 주연 ‘베드포드 파크’ 선댄스영화제 데뷔 장편상 수상
현대차, 첫 독립 장편 영화 투자
현대자동차가 투자자로 처음 참여한 독립영화 ‘베드포드 파크’가 제42회 선댄스 영화제 미국 드라마 경쟁 부문에서 심사위원 특별상인 데뷔 장편상을 받았다.
현대차는 1일 “베드포드 파크가 휴머니즘이 담긴 완성도 높은 작품으로 평가받았다”며 “글로벌 콘텐츠 산업에서 현대차의 브랜드 위상도 한층 높였다”고 밝혔다. 베드포드 파크는 현대차가 투자자로 참여한 첫 번째 독립 장편 영화다. 단편 영화 ‘밤낚시’에 이어 배우 손석구와 함께한 두 번째 협업 작품이기도 하다.
이 영화는 한국계 미국인 감독 스테파니 안의 자전적 경험을 바탕으로 한다. 한국계 미국인 여성 오드리(배우 최희서)와 어린 시절 미국에 입양된 전직 레슬링 선수 일라이(손석구)가 서로의 상처를 치유하고 깊은 관계를 쌓아가는 과정을 그린다. 이민자의 정체성과 가족, 사랑의 의미를 절제된 시선으로 풀어냈다는 평가다.
미국 최대 독립영화 축제인 선댄스 영화제는 1978년 시작돼 혁신적인 스토리텔링과 창의적인 작품을 발굴해왔다. 매년 신진 감독들의 신작이 가장 먼저 상영되는 자리이기도 하다. 현대차 관계자는 “베드포드 파크가 전하는 치유와 회복의 메시지가 관객에게 깊은 울림으로 전달되길 기대한다”고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
