시사 전체기사

정명훈·임윤찬 무대로 문 연 평택아트센터

입력:2026-02-02 01:38
공유하기
글자 크기 조정

경기 서남부 새 공연 중심지 도약
‘어쩌면 해피엔딩’ 등 라인업 화려


평택아트센터(사진)가 지난 30일 지휘자 정명훈이 이끄는 드레스덴 슈타츠카펠레와 피아니스트 임윤찬의 협연 무대로 공식 개관했다. 그동안 도시의 성장세를 고려할 때 문화예술 인프라가 부족했던 평택이 경기도 서남부의 새로운 공연예술 중심지로 도약하는 전환점이 될 것으로 기대된다.

경기도 평택시 고덕국제신도시에 있는 평택아트센터는 총사업비 1301억원이 투입된 복합문화시설로, 지하 1층~지상 4층 규모다. 대공연장(1318석)과 소공연장(305석), 전시실, 연습실 등을 갖췄다. 다목적홀인 대공연장은 전통적인 슈박스(직육면체) 공연장의 음향적 장점을 취하면서 후면 중앙부 반사음 부족을 보완하기 위해 변형된 형태를 취했다. 소공연장은 블랙박스 형태로 공연 형식에 따라 유연하게 활용할 수 있는 가변형 공연장이다.

개관 공연을 시작으로 올해 펼쳐지는 평팩아트센터의 라인업은 개관 첫해답게 화려하다. 국립오페라단의 ‘피가로의 결혼’(3월 13~14일), 윈튼 마살리스와 재즈 앳 링컨센터 오케스트라의 재즈 콘서트(3월 27일), 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’(4월 4~5일), 앰비규어스댄스컴퍼니의 ‘더 벨트’(4월 17일), 영국 극단 1927의 연극 ‘플리즈 라이트 백’(5월 5~9일), 가수 최백호의 데뷔 50주년 콘서트(5월 8일), 정명훈과 KBS교향악단(8월 26일), 피아니스트 백건우의 데뷔 70주년 리사이틀(9월 12일), 국립발레단의 ‘지젤’(9월 4~5일), 유니버설발레단의 ‘호두까기 인형’(11월 20~21일), 가수 나윤선의 크리마스 콘서트(12월 24일) 등이 관객을 만난다.

장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘주식 빚투’ 30조원… 고위험 투자 과열 양상
검찰개혁법 발의가 쿠데타?… 갈수록 대담해지는 ‘상왕 정치’
‘정치적 동물’ vs ‘환상적 선택’, 워시 향한 엇갈린 시선
머스크 “위성 100만개 발사”… 우주 데이터센터 띄운다
한국 내 순수익보다 많은 돈, 특수관계자에 지급한 쿠팡
고위 공직자 재산 2위 이찬진 ‘385억원’ 대부분은 예금
“이래도 경찰이 무능한가” 추미애 의원이 던진 질문
한국 고령 인구비중 OECD 10위로 ‘껑충’… 재고용 확대·주택연금 활성화 시급
국민일보 신문구독