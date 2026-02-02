정명훈·임윤찬 무대로 문 연 평택아트센터
경기 서남부 새 공연 중심지 도약
‘어쩌면 해피엔딩’ 등 라인업 화려
평택아트센터(사진)가 지난 30일 지휘자 정명훈이 이끄는 드레스덴 슈타츠카펠레와 피아니스트 임윤찬의 협연 무대로 공식 개관했다. 그동안 도시의 성장세를 고려할 때 문화예술 인프라가 부족했던 평택이 경기도 서남부의 새로운 공연예술 중심지로 도약하는 전환점이 될 것으로 기대된다.
경기도 평택시 고덕국제신도시에 있는 평택아트센터는 총사업비 1301억원이 투입된 복합문화시설로, 지하 1층~지상 4층 규모다. 대공연장(1318석)과 소공연장(305석), 전시실, 연습실 등을 갖췄다. 다목적홀인 대공연장은 전통적인 슈박스(직육면체) 공연장의 음향적 장점을 취하면서 후면 중앙부 반사음 부족을 보완하기 위해 변형된 형태를 취했다. 소공연장은 블랙박스 형태로 공연 형식에 따라 유연하게 활용할 수 있는 가변형 공연장이다.
개관 공연을 시작으로 올해 펼쳐지는 평팩아트센터의 라인업은 개관 첫해답게 화려하다. 국립오페라단의 ‘피가로의 결혼’(3월 13~14일), 윈튼 마살리스와 재즈 앳 링컨센터 오케스트라의 재즈 콘서트(3월 27일), 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’(4월 4~5일), 앰비규어스댄스컴퍼니의 ‘더 벨트’(4월 17일), 영국 극단 1927의 연극 ‘플리즈 라이트 백’(5월 5~9일), 가수 최백호의 데뷔 50주년 콘서트(5월 8일), 정명훈과 KBS교향악단(8월 26일), 피아니스트 백건우의 데뷔 70주년 리사이틀(9월 12일), 국립발레단의 ‘지젤’(9월 4~5일), 유니버설발레단의 ‘호두까기 인형’(11월 20~21일), 가수 나윤선의 크리마스 콘서트(12월 24일) 등이 관객을 만난다.
