트럼프, 파월 연준 의장 후임에 케빈 워시 지명
매파적 비둘기… 금리인하 신호탄
2019년부터 쿠팡 사외이사 활동
5월 취임 예정… 상원 인준 험난 예고
도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시(사진) 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 차기 의장 후보로 지명했다. 과거 긴축적 통화정책을 선호했지만 트럼프 집권 2기 들어 완화적 기조로 바뀐 워시 후보는 ‘매파적 비둘기’로 평가된다. 트럼프 대통령이 자신의 뜻대로 기준금리 인하 기조를 통화정책에 반영하면서 시장의 신뢰를 잃지 않을 인물을 낙점했다는 분석이다.
트럼프 대통령은 30일(현지시간) 트루스소셜에 “워시를 연준 의장 후보로 지명해 기쁘게 생각한다”며 “나는 워시를 오랜 기간 알고 지냈다. 그가 연준의 위대한 의장 중 한 명이자 최고로 기록될 것이라고 의심치 않는다. 무엇보다 그는 적임자이며 여러분을 절대로 실망시키지 않을 것”이라고 밝혔다.
스탠퍼드대와 하버드대 로스쿨을 졸업한 워시 후보는 월가 투자은행 모건스탠리에서 임원을, 2006~2011년에는 연준 이사를 각각 지냈다. 1970년생인 그는 2006년 당시 35세로 연준 사상 최연소 이사였다. 트럼프 대통령은 워시 후보의 이런 이력을 상세히 열거하며 “그는 경제·금융 분야에서 광범위한 연구를 수행했다”고 강조했다.
워시 후보의 장인은 에스티로더 가문 상속자인 로널드 로더다. 로더는 트럼프 대통령과 펜실베이니아대 와튼 스쿨 동문으로 그의 든든한 정치자금 후원자 가운데 한 명이다. 워시 후보는 2019년부터 쿠팡의 미국 모회사인 쿠팡 아이엔씨(Inc.) 이사회 사외이사이기도 하다.
워시 후보는 벤 버냉키 연준 의장 재임 기간에 이사직을 지냈다. 버냉키 의장은 ‘하늘에서 헬리콥터로 달러를 뿌린다’는 의미로 ‘헬리콥터 벤’이라는 별명을 얻었던 인물이다. 버냉키 의장 체제에서 연준이 두 번째 양적완화에 나선 2011년 워시 의장은 임기를 7년이나 남기고 사임했는데, 월가에선 완화적 통화정책에 반대했기 때문이라는 관측이 나왔다.
이후 워시 후보는 ‘매파’로 평가됐지만 지난해 트럼프 2기 행정부가 출범한 뒤부터 완화적인 의견을 내며 ‘비둘기파’ 행보를 걸었다. 워시 후보가 제롬 파월 연준 의장의 후임으로 오는 5월 취임할 경우 트럼프 대통령의 뜻에 따라 기준금리를 인하하면서도 시장의 신뢰를 유지할 절충점을 찾을 것이라는 전망이 나온다.
트럼프 대통령은 기준금리를 연 1% 수준으로 내려야 한다며 제롬 파월 현 연준 의장을 강하게 압박했다. 현재 미 기준금리는 연 3.50~3.75%다.
워시 후보가 연준 의장에 오르기 위해서는 연방 상원의 인준 표결을 통과해야 하지만 그 길이 쉽지만은 않을 전망이다. 대통령과 워시 후보의 친밀한 관계 때문에 연준의 독립성 우려는 계속 이어질 것으로 보인다. 블룸버그통신은 “인준 과정은 험난할 가능성이 크다”며 “상원 은행위원회 위원인 공화당 소속 톰 틸리스 의원은 법무부의 연준 조사가 마무리될 때까지 어떤 후보라도 저지할 것이라고 공언했다”고 전했다.
