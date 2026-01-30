[포토] 사상 첫 ‘90만 닉스’ 달성

시사 전체기사

30일 서울 중구 우리은행 딜링룸 전광판에 코스피지수와 SK하이닉스 주가가 표시돼 있다. 하이닉스는 이날 5.6% 올라 ‘90만 닉스’를 처음으로 달성했다. 연합뉴스

