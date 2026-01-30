‘사법농단’ 양승태, 항소심서 첫 유죄
1심 무죄 뒤집혀… 직권남용 인정
사법행정권 남용 의혹으로 재판에 넘겨진 양승태 전 대법원장이 1심과 달리 항소심에서 일부 유죄가 인정됐다. 전직 대법원장의 첫 형사재판 유죄 사례다.
서울고법 형사14-1부(재판장 박혜선)는 30일 직권남용 등 혐의에 대해 1심에서 무죄를 받았던 양 전 대법원장과 박병대 전 대법관에 대해 징역 6개월에 집행유예 1년을 각각 선고했다. 고영한 전 대법관에 대해서는 무죄 판단이 유지됐다. 2024년 1월 전원 무죄를 선고했던 1심 판단을 2년 만에 일부 파기한 것이다.
변수는 직권남용 범위에 대한 판단이었다. 1심은 ‘애초 재판개입 권한이 없으니 남용도 없다’는 취지로 판시했다. 그러나 항소심 재판부는 “사법행정권자(양 전 대법원장 등)의 행위가 형식적·외형적으로 사법행정사무 수행에 필요한 정보의 제공 등을 요청하는 것이라도 실질이 구체적 사건의 재판에 개입하거나 영향을 미치는 것이면 직권남용에 해당할 수 있다”고 넓게 판단했다.
구체적으로는 2015년 4월 서울남부지법에 위헌법률심판 제청을 취소하게 한 행위가 직권남용에 해당한다고 봤다. 양 전 대법원장이 이규진 전 양형위원회 상임위원에게 사전 보고를 받는 등 공모가 이뤄졌다는 판단에 따른 것이다.
‘통합진보당 국회의원 행정소송 항소심 재판 개입’ 혐의도 유죄로 판단됐다. 항소심 재판부는 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장이 이동원 당시 항소심 재판장에게 판결 문제점을 지적한 내용의 문건을 전달하며 재판에 개입했다고 봤다. 양 전 대법원장이 이 전 위원을 통해 해당 문건을 받아보며 재판개입을 묵시적으로 승인했다는 게 재판부의 결론이었다.
항소심 재판부는 “사법행정권자의 재판관여로 인해 재판의 공정성에 대한 의심이 초래되고 그 재판이 신뢰받지 못하는 결과에 이르는 경우 개별 법관의 정당한 재판권 행사는 현실적으로 방해받았다고 보는 것이 타당하다”고 밝혔다. 그러면서 “신뢰받지 못하는 재판은 더 이상 존립 근거를 가질 수 없다”고 강조했다.
양 전 대법원장 측은 즉각 상고하겠다고 밝혔다. 양 전 대법원장 측 변호인은 선고 직후 “직권남용죄에 대한 확립된 법리에 반하는 판단이 있었고, 절차적 부분에서도 문제가 있다”고 말했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
