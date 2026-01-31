이 대통령 “고용보다 창업”… 대국민 오디션 지원 나선다
국가창업시대 전략회의서 언급
3월부터 발굴… 선정땐 최대 1억
이재명 대통령은 양극화 심화로 인한 ‘K자형 성장’ 문제를 지적하며 “돌파구는 결국 창업이다. 창업 사회로 가야 한다”고 말했다. 정부는 대국민 창업 오디션인 ‘모두의 창업’ 프로젝트를 띄워 초기 아이디어 단계에서부터 창업가를 지원한다는 방침이다.
이 대통령은 30일 청와대에서 ‘국가창업시대 전략회의’를 주재하며 “오늘이 국가 창업 시대, 창업을 국가가 책임지고 고용보다는 창업으로 국가 중심이 바뀌는 대전환의 첫 출발점”이라고 밝혔다.
이 대통령은 “양극화가 우리 시대 모든 분야의 심각한 문제가 됐다”며 “요즘은 (K자형으로) 갈라졌다. 좋아지는 데는 더 좋아지는데 대부분은 더 나빠진다”고 지적했다. 이어 “불평등·양극화 심화로 사회가 한꺼번에 성장하지 못하니 기회 총량이 부족해졌다”며 “청년 세대는 도전하면 실패할 가능성이 크고 새로운 기회를 얻기 어려워 사회적 불만이 커질 수밖에 없다”고 강조했다.
이 대통령은 “우리가 가진 독특함·창의성 등 강점을 한번 기회로 만들어보자는 게 ‘모두의 창업’ 프로그램”이라며 “(기존에는) 창업한 후 가능성 있는 스타트업을 지원하는 게 최대치였는데, 한 단계 더 나아가 아이디어 상태에서 시작할 때부터 정부가 지원해주고 책임져주자는 방식”이라고 설명했다.
정부가 오는 3월~12월 진행할 모두의 창업 프로젝트는 대국민 오디션 방식의 창업 지원방안이다. 먼저 전국에서 창업가 5000명을 발굴해 조건 없이 200만원을 지원한 뒤 지역별 창업 오디션을 통해 추려진 1000명에 2000만원을 지원한다. 이 중 100명을 ‘창업 루키’로 선정하고 사업화 자금으로 최대 1억원을 지급한다.
창업루키 100명은 이후 대국민 창업 경진대회에 나서 최종 우승자는 상금·벤처투자 등 10억원 이상을 지원받는다. 이 과정은 오디션 프로그램으로 제작해 방송된다. 탈락한 창업가들에겐 재도전 프로그램을 지원해 실패를 극복할 토양을 제공한다.
이 대통령은 회의에서 한성숙 중소벤처기업부 장관에게 추가경정예산(추경)을 통해서라도 개최 횟수를 늘리라 지시했다. 이 대통령은 “1년에 한 번만 하는 것은 너무 적다”며 “예산을 쪼개서 쓰고 후반기 부분은 추경해서 진행해도 될 것”이라고 말했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
