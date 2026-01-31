김정관·러트닉, 관세 결론 못 내… 트럼프는 또 엄포

김정관 산업통상부 장관이 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 재인상에 대응하기 위해 29일(현지시간) 워싱턴DC에서 하워드 러트닉 미국 상무장관을 만났지만 합의에 이르지 못했다.
김 장관은 이날 오후 5시쯤 워싱턴DC 상무부에 도착해 러트닉 장관과 대화한 뒤 오후 6시24분쯤 청사 밖으로 나왔다. 그는 한미 간에 합의한 대미 투자를 이행하겠다는 의지가 분명함을 설명하며 미국이 관세를 다시 올리지 않도록 설득한 것으로 알려졌다. 김 장관은 상무부 청사 밖에서 만난 취재진에게 “많은 이야기를 했고 내일 아침에 다시 만나기로 했다”며 “아직 결론이 난 것은 아니다”라고 말했다. 트럼프 행정부가 아직 실행에 옮기지 않은 ‘관세 재인상’ 연방 관보 게재에 대해서도 러트닉 장관과 대화가 오가지 않았다고 김 장관은 설명했다.
전날 워싱턴DC에 도착한 김 장관은 공항에서 만난 취재진에게 “국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 잘 설명하고, 미국과의 협력·투자에 관한 한국 정부의 (입장에) 변화가 없으므로 내용을 충실히 이야기하려 한다”고 말했다.
트럼프 대통령은 한국 외 다른 국가에도 관세를 추가로 인상할 가능성을 경고했다. 그는 이날 백악관에서 주재한 내각회의에서 주요 교역국에 부과한 관세에 대해 “사실 매우 친절했다”며 “(향후) 훨씬 더 높을 수 있다”고 말했다.
트럼프 대통령은 트루스소셜에서도 관세를 언급하며 “나는 다른 국가들을 매우 친절하게 응대했다“며 “하지만 펜을 살짝 움직이면(행정명령에 서명하면) 수십억 달러를 더 미국으로 가져올 수 있다. 이제 미국의 등에 업혀 돈을 벌 수 없을 것”이라고 엄포를 놨다.
앞서 트럼프 대통령은 지난 26일 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 상호 관세를 지난해 10월 한·미 무역 협정으로 합의된 15%에서 그 이전 수준인 25%로 재인상하겠다고 밝혔다. 한국의 대미 투자 약속을 이행하는 데 필요한 대미투자특별법이 아직 제정되지 않았다는 것이 스콧 베선트 재무장관을 포함한 트럼프 행정부 각료들이 밝힌 인상 이유다.
김진욱 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
