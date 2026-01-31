시사 전체기사

김정관·러트닉, 관세 결론 못 내… 트럼프는 또 엄포

입력:2026-01-31 00:01
김 “많은 이야기… 내일 다시 회동”
트럼프 “관세 훨씬 더 높을 수도”

김정관 산업통상부 장관이 28일(현지시간) 밤 ‘트럼프 관세’ 대응을 위해 워싱턴DC 인근 덜레스국제공항을 통해 미국을 방문하고 있다. 연합뉴스

김정관 산업통상부 장관이 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 재인상에 대응하기 위해 29일(현지시간) 워싱턴DC에서 하워드 러트닉 미국 상무장관을 만났지만 합의에 이르지 못했다.

김 장관은 이날 오후 5시쯤 워싱턴DC 상무부에 도착해 러트닉 장관과 대화한 뒤 오후 6시24분쯤 청사 밖으로 나왔다. 그는 한미 간에 합의한 대미 투자를 이행하겠다는 의지가 분명함을 설명하며 미국이 관세를 다시 올리지 않도록 설득한 것으로 알려졌다. 김 장관은 상무부 청사 밖에서 만난 취재진에게 “많은 이야기를 했고 내일 아침에 다시 만나기로 했다”며 “아직 결론이 난 것은 아니다”라고 말했다. 트럼프 행정부가 아직 실행에 옮기지 않은 ‘관세 재인상’ 연방 관보 게재에 대해서도 러트닉 장관과 대화가 오가지 않았다고 김 장관은 설명했다.

전날 워싱턴DC에 도착한 김 장관은 공항에서 만난 취재진에게 “국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 잘 설명하고, 미국과의 협력·투자에 관한 한국 정부의 (입장에) 변화가 없으므로 내용을 충실히 이야기하려 한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 한국 외 다른 국가에도 관세를 추가로 인상할 가능성을 경고했다. 그는 이날 백악관에서 주재한 내각회의에서 주요 교역국에 부과한 관세에 대해 “사실 매우 친절했다”며 “(향후) 훨씬 더 높을 수 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 트루스소셜에서도 관세를 언급하며 “나는 다른 국가들을 매우 친절하게 응대했다“며 “하지만 펜을 살짝 움직이면(행정명령에 서명하면) 수십억 달러를 더 미국으로 가져올 수 있다. 이제 미국의 등에 업혀 돈을 벌 수 없을 것”이라고 엄포를 놨다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 26일 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 상호 관세를 지난해 10월 한·미 무역 협정으로 합의된 15%에서 그 이전 수준인 25%로 재인상하겠다고 밝혔다. 한국의 대미 투자 약속을 이행하는 데 필요한 대미투자특별법이 아직 제정되지 않았다는 것이 스콧 베선트 재무장관을 포함한 트럼프 행정부 각료들이 밝힌 인상 이유다.

김진욱 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

