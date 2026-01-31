친한계 “장동혁·송언석 동반 사퇴”… 거세지는 ‘韓 제명’ 후폭풍
친한계, 유튜버 고성국 징계 요구
지도부, 지선모드 전환… 정면 돌파
이해찬 빈소서 장동혁·정청래 만나
국민의힘 ‘장동혁 지도부’의 한동훈 전 대표 제명 결정에 따른 여진이 계속되고 있다. 6·3 지방선거를 장 대표 체제로 치를 수 있는지 재신임을 물어야 한다는 목소리가 나오는 가운데 송언석 원내대표도 공동 책임을 지고 장 대표와 함께 물러나야 한다는 주장도 제기됐다.
소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’ 소속 김용태 의원은 30일 라디오 인터뷰에서 장 대표를 겨냥해 “지방선거를 지금 이 체제로 치를 수 있느냐 없느냐를 당원들에게 한번 여쭤보는 게 순리인 것 같다”고 말했다. 그는 “장 대표 재신임투표라든지, 선거 전 개혁방안을 이 지도체제로 잘 낼 수 있는지 등을 여쭤보는 작업이 필요하다”며 “빠르면 빠를수록 좋다”고 밝혔다. 대안과 미래는 오는 3일 정례 조찬모임에 이준석 개혁신당 대표를 초청해 보수진영 외연확장을 논의한다.
친한(친한동훈)계 의원들은 지도부 사퇴 촉구 목소리를 지속적으로 내고 있다. 박정훈 의원은 장 대표와 송언석 원내대표의 동반 사퇴를 촉구했다. 박 의원은 페이스북에 “한 전 대표 징계 문제를 논의한 두 번의 의원총회에서 단 한 명도 징계에 찬성한 의원은 없었다”며 “의원들이 뽑은 원내대표가 의원 누구도 징계에 찬성하지 않는데 독단적으로 최고위원회의에서 징계에 찬성했다”고 지적했다. 이어 “송 원내대표는 이번 사태 촉발 장본인으로서 장 대표와 함께 사퇴하라”고 목소리를 높였다.
친한계 의원들은 ‘윤석열 어게인’ 성향 강성보수 유튜버 고성국씨에 대한 징계 요구안도 서울시당 윤리위원회에 제출했다. 한 전 대표 제명 처분에 대한 맞불 조치로 해석된다.
지도부는 사퇴 요구를 일축했다. 최수진 원내수석대변인은 원내대책회의 후 “(사퇴 요구는) 과하다. 제명 결정 전 의총을 분명히 열었고, 다양한 의견을 수렴했고 제명으로 판결이 났던 것”이라고 반박했다. 한 지도부 관계자는 “징계를 보류하자는 의견 정도가 있었던 것이고, 여기에 개별 의원들 의견까지 수렴해 제명은 불가피한 것으로 결론이 났던 것”이라고 전했다. 지도부는 국민의힘 지지층에서 제명 처분에 대한 찬성 여론이 우세한 상황을 근거로 제명 사태 여진이 그리 오래 가지 않을 것으로 보고 있다. 당 내부 문제를 정리한 만큼 다음 달부턴 민생과 정책 중심으로 빠르게 당 기조를 전환한다는 방침이다.
당 내홍이 극단으로 치닫는 상황에서 장 대표는 이날 지도부 인사들과 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 빈소를 찾았다. 상주로서 장 대표를 맞은 더불어민주당 정청래 대표는 “몸은 좀 괜찮느냐”고 물었다. 장 대표는 앞서 ‘쌍특검’ 도입을 촉구하며 8일간 단식했다. 그는 “많이 좋아졌다. 전당대회 마치고 9㎏, 이번에 4㎏ (빠졌는데) 회복이 안 된다”고 답했다.
정 대표는 이에 “빨리 건강을 회복하시고, 총리님(이 수석부의장) 뜻 받들어 좋은 정치를 했으면 한다”고 말했고, 장 대표는 “뜻을 잘 받들어 저희가 좀 더 나은, 좋은 정치를 했으면 한다”고 화답했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사