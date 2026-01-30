“핵합의하느니 전쟁”… 호르무즈 전운 고조

이란 혁명수비대 실사격 훈련 예고

원유 수송로 봉쇄 위기… 유가 요동

美, 중동에 최신 전투기 추가 배치

로이터연합뉴스

이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 실사격 훈련을 진행한다고 밝혔다. 미국 도널드 트럼프 행정부의 군사적 압박에 세계 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄 위기로 몰아넣을 수 있는 고강도 화력 시위를 예고한 것이다. 이에 대응해 미군은 공중급유기와 최신 전투기를 중동 지역으로 추가 배치하며 전운이 짙어지고 있다.



이란 국영 프레스TV는 29일(현지시간) “IRGC 해군이 2월 1~2일 호르무즈 해협의 이란 측 영해에서 실사격 훈련을 실시할 것”이라고 전했다. 호르무즈 해협은 페르시아만과 오만만 사이를 연결하는 관문이다. 이란·사우디아라비아·이라크·아랍에미리트(UAE) 등 중동 산유국들이 이 해협을 통해 원유와 천연가스를 수출한다. 해협 가장 좁은 지점 폭은 33㎞에 불과하며 얕은 수심 탓에 대형 선박은 대부분 이란 측 영해를 지나간다. 호르무즈 해협에서의 군사훈련은 사실상 유조선의 항행을 제한하는 조치가 될 수 있다.



이란에서 IRGC와 별도로 운영되는 국방군도 전력 증강에 나섰다. 이란군은 이날 “1000대의 전략 드론을 전력에 추가했다”며 “어떤 공격에도 단호하게 대응하겠다”고 밝혔다. 이란 육군의 모하마드 아크라미니아 대변인은 “적이 오판한다면 우리는 결정적인 대응에 즉각 나설 것”이라며 “미군 항공모함에는 심각한 취약점이 있고 (중동 내) 많은 미군 기지는 우리의 중거리 미사일 사정권에 있다”고 말했다.



이란 정부 내부에서도 ‘전쟁 불사론’이 제기되고 있다. 레바논의 친헤즈볼라 매체 알아크바르에 따르면 이란 외무부 관계자는 “이란이 결정적인 결론에 도달했다”며 “트럼프가 제시한 핵 프로그램 합의와 전쟁 중 하나만을 골라야 한다면 이란은 전쟁을 택할 것”이라고 말했다. 핵 프로그램을 포기하는 수준으로는 미국과 협상하지 않겠다는 것이다.



미 해군은 이미 구축함 3척을 동반한 항공모함 에이브러햄링컨함을 호르무즈 해협과 가까운 아라비아해에 배치했다고 뉴욕타임스가 전했다. 피트 헤그세스 미국 국방장관은 이날 백악관 내각회의에서 “이란으로 향하는 미국 군사 자산에 대해 설명해 달라”는 트럼프 대통령의 질문에 “대통령이 기대하는 어떤 임무든 수행할 준비가 돼 있다”고 답했다.



헤그세스 장관은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출을 앞두고 카리브해에서 마약 의심 선박들을 격침시킨 사례를 언급하며 “이란에 대해서도 마찬가지다. 그들은 협상할 모든 선택지를 갖고 있지만, 핵 능력을 추구해서는 안 된다”고 말했다.



호르무즈 해협에서 위기가 고조되자 국제유가는 요동쳤다. 미국 뉴욕상품거래소에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 이날 배럴당 65.42달러로 3.5% 급등했다. 영국 런던 ICE선물거래소에서 3월 인도분 브렌트유 선물 종가는 3.4% 오른 배럴당 70.71달러를 기록해 지난해 7월 이후 6개월여 만에 70달러 선을 돌파했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



