한국 배드민턴 황금기 이끄는 ‘레전드’
[스포츠인] 박주봉 감독
한국 배드민턴 대표팀은 지난해 역대 최고의 시즌을 보냈다. 안세영과 김원호-서승재(이상 삼성생명) 조는 각각 시즌 최다 11승을 거두며 세계 랭킹 1위의 존재감을 보여줬다. 최강자를 가리는 왕중왕전 성격의 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스에서도 금메달 3개를 휩쓸었다. 안세영은 새해에도 두 대회 연속 우승으로 고공 행진 중이다.
황금기를 맞은 대표팀의 수장은 박주봉 감독이다. 박 감독은 선수 시절 1992 바르셀로나올림픽 남자복식 금메달, 1996 애틀랜타올림픽 혼합복식 은메달을 포함해 국제 대회 최다 72승을 달성한 한국 배드민턴의 전설이다. 2001년에는 한국인 최초로 BWF 명예의 전당에 헌액됐다.
지난해 4월부터 지휘봉을 잡은 그는 “이미 잘하고 있던 선수들을 지도하게 된 것”이라며 멋쩍어 했다. 그러나 박 감독에게는 체계적인 훈련 시스템과 디테일한 선수 맞춤형 전략을 도입해 선수들의 기량을 한층 끌어올리고 있다는 평이 뒤따른다.
올해 배드민턴 대표팀의 가장 큰 목표는 2026 아이치·나고야 아시안게임이다. 중국과 일본, 인도네시아, 말레이시아 등 배드민턴 세계 최강팀이 모두 출전한다. 박 감독은 “아시안게임 배드민턴은 사실상 올림픽과 다를 게 없다”며 “부담이 없다면 거짓말이다. 결국 완벽하게 준비를 하는 것만이 답이 될 것”이라고 말했다. 그는 “잘하는 선수는 라이벌이 쫓아오지 못하도록, 조금 처져 있는 선수는 상위 랭커들과 격차를 좁히도록 한 발짝씩 더 뛰는 방법밖에 없다”고 강조했다.
‘훈련 시간만큼은 집중하자’는 게 그의 지도 철학이다. 박 감독은 최근 전화 인터뷰에서 “훈련 시간에는 선수들에게 엄격하다. 몰입할 수 있는 집중력을 강조한다”며 “목표 달성을 위해 시간을 허투루 쓰지 말자는 지론이 있다. 시간을 때우는 것이 아니라 질적으로 높은 연습을 계속 강조하고 있다”고 말했다.
그는 대표팀 훈련 방식에도 변화를 줬다. 무작정 선수촌 합숙을 요구하지 않는다. 국제 대회가 끝날 때마다 선수들을 소속 팀에 복귀시킨다. 박 감독은 “환경 변화를 통해 선수들이 재정비를 하고 새로운 마음으로 훈련할 수 있도록 시스템을 바꿨다. 한편으로는 스포츠과학을 접목시켜 선수들이 여러 측면에서 도움을 받는 방안도 준비하고 있다”고 설명했다.
선수 개개인이 자율적으로 몸 관리를 하도록 맡겼지만 아쉬운 점이 없지 않다. 박 감독은 “예전처럼 무조건 한 군데 잡아놓고 훈련하지 않는다. 일부 선수들은 다소 미흡한 부분이 있다”면서 “새 시스템에 적응하는 선수만이 성장할 수 있다”고 힘줘 말했다.
아시안게임과 올림픽을 차례로 제패한 안세영은 박 감독 부임 전부터 이미 여자단식 최강 위치에 올라 있었다. 최고의 자리를 어떻게 지키느냐가 남은 과제다. 20년이 넘는 지도자 경험을 보유한 박 감독은 제자 안세영을 세밀하게 분석한 끝에 답을 찾아냈다.
박 감독은 “그동안 세영이는 게임을 뛰는 양 자체가 너무 많았다. 쉽게 이겨야 할 경기에서 종종 고전하는 모습이 보였다”고 진단했다. 선수들은 거의 1년 내내 국제 대회에 나선다. 왕즈이와 천위페이(이상 중국), 야마구치 아카네(일본)와 같은 상위 랭커들을 마냥 편하게 이길 수는 없다. 하지만 하위 랭커를 상대로는 빠르게 경기를 끝내야 체력을 아끼고 부상 위험을 줄일 수 있다.
박 감독은 “수비형 선수였던 안세영에게 경기 운영 방식을 바꾸자고 제안했다. 계속 연결되는 랠리 게임만 할 것이 아니라 보다 공격적인 플레이를 주문했다”고 설명했다. 경기 시간을 될 수 있는 대로 줄이고, 빠르게 포인트를 쌓는 작전이다. 안세영의 공격 기술은 발전했다. 순간적으로 손목 스냅을 활용해 코트 앞쪽에 셔틀콕을 떨어뜨리는 하프 스매시, 별도의 스텝 없이 한 타이밍 빠르게 상대의 허를 찌르는 원점프 스매시 등이 대표적이다.
영혼의 파트너로 거듭난 서승재와 김원호에게는 강약 템포 조절을 요구했다. 속도감 있는 플레이와 드라이브 게임이 주를 이루는 남자복식 경기의 세계적 흐름을 간파하고 짜낸 전략이다. 박 감독은 “드라이브 게임을 기다리는 상대에게 템포를 달리해 네트 근처에 셔틀콕을 붙이면 경기 리듬이 깨지곤 한다. 상대의 자체 실수를 유발할 수도 있는 부분”이라며 “적당한 시점에 나오는 템포 플레이가 좋은 성과로 이어지는 것 같다”고 말했다.
대표팀 성적이 좋다고 고민이 없는 건 아니다. 국가대표 1·2군 간 실력 격차를 꾸준히 좁혀 나가야 공백 없이 세대교체를 해낼 수 있다. 혼합복식, 남자단식 등 일부 종목에서 상위 랭커가 없다는 숙제도 풀어야 한다. 박 감독은 “결국 유망주를 발굴해서 키워야 한다. 장기적인 관점에서 접근해야 하지만 어려움이 있다”며 “현행 국가대표 선발전 방식으로는 어린 선수들에게 마냥 기회를 주기가 쉽지 않다”고 털어놨다.
국가대표 선발전은 공정성·투명성에 기반을 둔 제도다. 당장 최고 실력을 갖춘 선수가 기회를 잡는다. 하지만 잠재력이 있는 유소년 선수가 성인 선수들을 이기고 곧장 태극마크를 달기는 어려운 제도다. 장기적 선수 육성 측면에선 약점이 있는 셈이다. 일종의 추천제로 유망주를 뽑아 키우는 것이 대안이 될 수 있으나 현행 규정이 허용하지 않는 범위에 있다. 박 감독은 “협회 등과 소통하며 여러 해법을 고민하고 있다”고 말했다. 혼합복식의 경우 새로운 선수 조합을 준비 중이다.
최근 BWF는 ‘15점 3게임제’ 도입을 추진하고 있다. 기존 21점제보다는 경기 시간과 선수들의 체력 부담이 줄 것으로 예상된다. 경기 초반부터 점수를 빠르게 쌓아야 해서 박진감이 더해질 것이라는 전망도 나온다. 반면 긴 랠리와 끈질긴 다이빙 수비로 상대의 체력 소진과 실수를 노리는 안세영과 같은 유형의 선수가 불리해질 수 있다는 의견도 있다.
박 감독은 “슬로 스타터였던 안세영은 이미 15점제 스타일에 맞춰 초반부터 적극적인 경기 운영에 나서고 있다. 또 상대의 예측이 빗나가면서 오히려 공격적인 플레이가 통하고 있다”고 말했다. 매년 20회에 가까운 국제 대회를 치르는 최상위 랭커들이 체력 이점을 가질 수 있다는 점도 언급했다. 다만 박 감독은 “제도 도입 전에 톱클래스 선수들이 나서는 최상위 수준의 대회에서 충분한 테스트가 이뤄져야 한다”는 견해를 밝혔다.
박 감독은 3일부터 중국에서 열리는 2026 아시아남녀단체배드민턴선수권대회에서 대표팀 지휘를 이어간다.
