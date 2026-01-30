“나마스테, 인디아”… 정기선 “생산 다변화 핵심은 인도”

모디 총리 초청으로 인도 방문

인도 조선업 육성 핵심 파트너

HD현대, 전 세계로 거점 확장中

나렌드라 모디(앞줄 가운데) 인도 총리의 초청을 받아 인도를 방문한 정기선(뒷줄 오른쪽 첫 번째) HD현대 회장이 28일(현지시간) 뉴델리 총리 관저에서 열린 ‘글로벌 에너지 리더 라운드테이블’에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 인도 총리실 홈페이지

정기선 HD현대 회장이 인도를 방문해 나렌드라 모디 총리와 양국의 조선업 협력 강화 방안을 논의했다. 조선업 육성에 드라이브를 걸고 있는 인도 정부와 글로벌 생산 거점을 다변화하고 있는 HD현대의 전략적 필요성이 맞물리면서 관련 투자·사업은 더욱 탄력을 받을 것으로 보인다.



HD현대는 정 회장 및 김형관 HD한국조선해양 대표가 모디 총리의 초청을 받아 28일(현지시간) 뉴델리 총리 관저에서 열린 ‘글로벌 에너지 리더 라운드테이블’에 참석했다고 밝혔다. 이번 행사는 인도 정부가 주최한 ‘인도 에너지 위크 2026’의 일환으로 모디 총리를 비롯해 인도 관계부처 장관과 국영기업 대표, 전 세계 기업 최고경영자(CEO) 등 30여명이 참여했다.



HD현대는 인도 정부가 추진하는 ‘마리타임 암릿 칼 비전 2047’ 사업의 핵심 파트너로 참여하고 있다. 이 사업은 인도가 조선업을 전략산업으로 육성해 2047년까지 세계 5대 조선 강국으로 거듭나겠다는 국가 프로젝트다. 인도는 현재 세계 조선 시장에서 차지하는 비중이 2% 미만이지만 7500㎞에 달하는 해안선과 제조업 기반 등을 갖추고 있어 조선·해운산업의 잠재력이 크다는 평가를 받는다.



정 회장은 조선업 육성을 위한 모디 총리의 의지와 노력에 감사의 뜻을 전했다. 또 HD현대가 추진 중인 인도와의 협력 사업에 대한 지속적인 관심과 지원을 요청했다. 정 회장은 “HD현대는 인도와 다양한 분야에서 긴밀한 협력 관계를 이어나가고 있다”며 “인도는 해외 생산거점 다변화 전략의 핵심으로 HD현대의 새로운 성장동력이 될 것으로 확신한다”고 강조했다.



앞서 HD현대는 지난해 7월 인도 최대 국영 조선사인 코친조선소와 업무협약(MOU)을 체결하고 설계·구매 지원, 생산성 향상, 인적 역량 강화 등 다양한 측면에서 협력을 추진하기로 했다. 같은 해 11월에는 함정 분야까지 협력 범위를 확대했다.



이어 HD현대와 인도 타밀나두주가 지난달 ‘합작 조선소 건설에 관한 배타적 MOU’를 체결하며 인도 현지의 신규 조선소 협력을 공식화했다. HD현대는 기존 베트남 조선소에 더해 지난해 9월 필리핀 조선소를 가동했고 올해 사우디아라비아에서 합작 조선소를 본격 가동할 예정이다. 남미에서는 페루 국영 조선소와 협력해 생산거점을 확보했다. 여기에 인도까지 적극 공략하며 전 세계로 생산 거점을 넓혀가는 추세다. 타밀나두주의 투투쿠디 지역은 기온과 강수량 등이 한국 울산과 유사하고 현대차 삼성전자 등이 이미 진출해 있어 신규 조선소 건립 후보지에 적합한 것으로 평가된다.



인도 측에서는 지난 8일 하딥 싱 푸리 석유천연가스부 장관과 라자 타밀나두 주 산업부 장관이 한국을 찾아 HD현대 글로벌 연구개발(R&D)센터와 HD현대중공업 울산조선소를 둘러봤다. 당시 라자 장관은 “HD현대와의 협력은 인도 내 조선산업 생태계 기반을 구축하고 양질의 일자리를 창출하는 계기가 될 것”이라고 말했다.



박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정기선 HD현대 회장이 인도를 방문해 나렌드라 모디 총리와 양국의 조선업 협력 강화 방안을 논의했다. 조선업 육성에 드라이브를 걸고 있는 인도 정부와 글로벌 생산 거점을 다변화하고 있는 HD현대의 전략적 필요성이 맞물리면서 관련 투자·사업은 더욱 탄력을 받을 것으로 보인다.HD현대는 정 회장 및 김형관 HD한국조선해양 대표가 모디 총리의 초청을 받아 28일(현지시간) 뉴델리 총리 관저에서 열린 ‘글로벌 에너지 리더 라운드테이블’에 참석했다고 밝혔다. 이번 행사는 인도 정부가 주최한 ‘인도 에너지 위크 2026’의 일환으로 모디 총리를 비롯해 인도 관계부처 장관과 국영기업 대표, 전 세계 기업 최고경영자(CEO) 등 30여명이 참여했다.HD현대는 인도 정부가 추진하는 ‘마리타임 암릿 칼 비전 2047’ 사업의 핵심 파트너로 참여하고 있다. 이 사업은 인도가 조선업을 전략산업으로 육성해 2047년까지 세계 5대 조선 강국으로 거듭나겠다는 국가 프로젝트다. 인도는 현재 세계 조선 시장에서 차지하는 비중이 2% 미만이지만 7500㎞에 달하는 해안선과 제조업 기반 등을 갖추고 있어 조선·해운산업의 잠재력이 크다는 평가를 받는다.정 회장은 조선업 육성을 위한 모디 총리의 의지와 노력에 감사의 뜻을 전했다. 또 HD현대가 추진 중인 인도와의 협력 사업에 대한 지속적인 관심과 지원을 요청했다. 정 회장은 “HD현대는 인도와 다양한 분야에서 긴밀한 협력 관계를 이어나가고 있다”며 “인도는 해외 생산거점 다변화 전략의 핵심으로 HD현대의 새로운 성장동력이 될 것으로 확신한다”고 강조했다.앞서 HD현대는 지난해 7월 인도 최대 국영 조선사인 코친조선소와 업무협약(MOU)을 체결하고 설계·구매 지원, 생산성 향상, 인적 역량 강화 등 다양한 측면에서 협력을 추진하기로 했다. 같은 해 11월에는 함정 분야까지 협력 범위를 확대했다.이어 HD현대와 인도 타밀나두주가 지난달 ‘합작 조선소 건설에 관한 배타적 MOU’를 체결하며 인도 현지의 신규 조선소 협력을 공식화했다. HD현대는 기존 베트남 조선소에 더해 지난해 9월 필리핀 조선소를 가동했고 올해 사우디아라비아에서 합작 조선소를 본격 가동할 예정이다. 남미에서는 페루 국영 조선소와 협력해 생산거점을 확보했다. 여기에 인도까지 적극 공략하며 전 세계로 생산 거점을 넓혀가는 추세다. 타밀나두주의 투투쿠디 지역은 기온과 강수량 등이 한국 울산과 유사하고 현대차 삼성전자 등이 이미 진출해 있어 신규 조선소 건립 후보지에 적합한 것으로 평가된다.인도 측에서는 지난 8일 하딥 싱 푸리 석유천연가스부 장관과 라자 타밀나두 주 산업부 장관이 한국을 찾아 HD현대 글로벌 연구개발(R&D)센터와 HD현대중공업 울산조선소를 둘러봤다. 당시 라자 장관은 “HD현대와의 협력은 인도 내 조선산업 생태계 기반을 구축하고 양질의 일자리를 창출하는 계기가 될 것”이라고 말했다.박상은 기자 pse0212@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지