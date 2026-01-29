‘돈로주의’에 살길 찾는 유럽·캐나다… 중국·남반구와 밀착 확대

英 스타머 총리 8년 만에 中 방문

아일랜드·캐나다·핀란드 정상도 찾아

EU, 남미·아세안과도 잇따라 협정

시진핑(오른쪽) 중국 국가주석이 29일 베이징 인민대회당에서 키어 스타머 영국 총리를 맞이하며 미소짓고 있다. 영국 정상으로는 8년 만에 방중한 스타머 총리는 31일까지 머문 뒤 일본으로 이동한다. 연합뉴스

지난 1년간 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘미국 우선주의’를 경험한 각국이 중국을 비롯한 여러 국가 및 지역과의 협력을 강화하고 있다. 미국과 밀접한 관계였다가 관세 및 방위비 등으로 갈등을 빚은 유럽과 캐나다의 행보가 특히 분주하다.



유럽 정상들은 이달에만 중국·인도·베트남·남미 등 ‘글로벌 사우스’(북반구 저위도와 남반구의 신흥·개도국) 중심국들을 찾아 무역 협정을 체결하는 등 광폭 외교를 펼쳤다. 미국을 중심에 놓았던 국제 질서가 연초부터 크게 흔들릴 조짐을 보이고 있다.



영국 정상으로는 8년 만에 중국을 방문한 키어 스타머 총리는 29일 베이징 인민대회당에서 시진핑 국가주석과 만났다. BBC와 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 스타머 총리는 “중국이 세계 무대에서 중요한 역할을 하는 국가”라고 치켜세우며 “양국이 협력할 기회를 찾아가면서 의견이 일치하지 않은 분야에 대해서도 의미 있는 대화를 나누도록 더 정교한 관계를 구축하는 것이 중요하다”고 말했다.



영국 총리의 방중은 2018년 보수당 정부의 테리사 메이 총리 이후 처음이다. 영국은 미국의 트럼프 1기 때부터 중국에 대한 서방국들의 ‘디커플링’(탈동조화)을 주도하면서 영국과 중국의 관계가 급속히 냉각됐다. 하지만 2024년 7월 노동당 대표인 스타머 총리가 집권한 뒤부터 영국의 대중국 기조에도 변화가 찾아왔다.



시 주석은 이날 스타머 총리에게 “양국 관계는 최근 수년간 이익에 반하는 우여곡절을 겪어왔다”며 “영국 노동당 정부는 중국과 관계 발전에 많은 기여를 했다. 중국은 영국과 장기적인 전략 동반자로 관계를 발전시킬 준비가 됐다”고 밝혔다.





시 주석은 특히 다음 달 15~23일로 9일간 이어지는 중국 최대 명절인 춘제(중국 설)를 언급하며 “스타머 총리의 방문이 좋은 신호가 될 것”이라고 말했다고 BBC는 전했다. 중국 관영 글로벌타임스는 스타머 총리의 방중을 “양국 관계를 회복시킬 좋은 전략”이라며 “실용 외교로 돌아온 스타머 총리에게 중국 국민은 환영을 보낼 것”이라고 평가했다. 스타머 총리의 이번 방중에는 제약사 아스트라제네카와 스탠다드차타드은행 등 영국 기업 관계자들이 동행했다.



아직 한 달도 안 지났지만 올해 중국을 찾은 유럽 정상은 스타머 총리만이 아니다. 앞서 지난 5일 미할 마틴 아일랜드 총리, 27일에는 페테리 오르포 핀란드 총리가 각각 베이징을 찾아 시 주석과 만났다. 트럼프 행정부 출범 전 영국과 함께 미국의 최우방국으로 꼽혔던 캐나다의 마크 카니 총리도 지난 16일 베이징에서 시 주석과의 정상회담을 통해 ‘새로운 전략 동반자’로 양국의 관계를 격상시켰다. 양국의 관세 장벽도 낮아졌다. 캐나다는 중국산 전기차, 중국은 캐나다산 유채씨에 대해 부과했던 관세를 인하하기로 합의했다. 유채씨는 카놀라유의 원료다. 블룸버그통신은 이날 “중국에서 수입량이 급감했던 캐나다산 유채씨에 대한 구매가 재개됐다”며 “중국 업체들이 향후 수개월 안에 선적될 캐나다산 유채씨 화물을 예약했다”고 보도했다.



유럽연합(EU) 집행위원회도 미국 외의 국가로 시선을 돌리고 있다. 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장은 지난 17일 파라과이 수도 아순시온에서 브라질·아르헨티나·우루과이·파라과이의 남미 4개국 공동시장인 메르코수르(MERCOSUR), 27일에는 인도 뉴델리에서 나렌드라 모디 총리와 각각 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 세계 1위 인구 대국인 인도와 EU의 FTA는 세계 경제에서 4분의 1, 무역량에서 3분의 1을 차지하는 초대형 협정으로 평가된다.



EU는 동남아시아에서도 활로를 찾고 있다. 블룸버그에 따르면 코스타 상임의장은 이날 베트남 하노이를 찾아 무역·투자 협력 강화를 목표로 ‘포괄적 전략적 동반자’로 관계를 격상시키는 협정을 체결했다. EU가 아세안(ASEAN· 동남아시아국가연합) 회원국과 해당 협정을 맺은 것은 처음이다. 이바노 디 카를로 유럽정책센터 수석분석가는 EU의 행보에 대해 AP통신에 “미국은 여전히 유럽에 중요하다”면서도 “유럽은 (높은 대미 의존도 때문에) 세계에서 고립된 현실을 이제야 깨달은 것”이라고 말했다.



