쫓겨난 한동훈… “반드시 돌아온다”

尹 황태자서 배신자로 낙인 찍혀

국힘 최고 9명 중 7명 찬성으로 ‘제명’

비대위원장 등판 769일 만 광야로

외부에서 ‘진짜보수 재건운동’ 계획

한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 서울 여의도 국회 소통관에서 자신의 제명 결정에 대해 입장 발표를 하기 위해 들어서고 있다. 이병주 기자

한동훈 전 대표가 29일 국민의힘에서 제명되며 정치 인생 최대 분수령을 맞이했다. 윤석열 전 대통령 탄핵 찬성으로 인한 강성 지지층의 ‘배신자’ 낙인을 끝내 떨쳐내지 못했다. 국민의힘으로서는 당내 ‘찬탄파’ 상징을 제거하면서 선거를 앞두고 외연을 좁힌 모양새가 됐다. 한 전 대표는 “기다려 달라. 반드시 돌아온다”며 물러설 뜻이 없음을 밝혔다.



한 전 대표는 제명 결정 후 국회에서 기자회견을 갖고 “저를 제명할 수는 있어도 국민을 위한 좋은 정치의 열망을 꺾을 수는 없다”고 말했다. 또 “당원 동지 여러분 그리고 국민 여러분, 우리가 이 당과 보수의 주인”이라며 “절대 포기하지 말라”고 당부했다. 검은색 정장 차림으로 연단에 선 한 전 대표는 100여자의 짧은 입장만 밝힌 뒤 국회를 떠났다. 회견장에 몰린 지지자들은 “한동훈” “진짜 보수”를 연호했고, 일부는 눈물을 흘렸다.



국민의힘은 오전 최고위원회의에서 한 전 대표 제명안을 표결에 부쳐 우재준 최고위원(반대), 양향자 최고위원(기권)을 제외한 7명의 찬성으로 의결했다. 2023년 12월 22일 비대위원장으로 입당한 지 769일 만의 당적 상실이다.



지난 정부 초대 법무부 장관을 지낸 한 전 대표는 ‘윤석열의 황태자’로 등극하며 당의 간판으로 정치에 입문했다. 당 위기를 수습하고 총선을 지휘하기 위한 것이었지만 108석만 확보하는 데 그치며 반년도 채 안 돼 직을 내려놨다. 한 전 대표는 그러나 총선 패배 후 3개월 뒤 치러진 전당대회에서 62.8%의 득표율로 재복귀했다.



한 전 대표는 비대위원장 때부터 김건희 여사 문제로 윤 전 대통령과 갈등을 빚었다. 당대표 임기 중에는 윤·한 갈등이 여권 내 권력투쟁의 상수로 자리 잡았다. 그는 여당 대표로서 비상계엄 해제를 주도했고, 탄핵 찬성 입장을 밝히며 윤 전 대통령 탄핵소추안이 가결되는 데 결정적 역할을 했다. 국민의힘을 ‘내란 동조 프레임’에서 어느 정도 멀어지게 하는 데 공을 세웠지만, 강성 지지층은 ‘대통령 탄핵을 유도한 배신자’로 보면서 평가가 양분됐다.



한 전 대표의 다음 행보를 놓고 법적 다툼부터 무소속 출마, 신당 창당까지 다양한 시나리오가 거론된다. 한 전 대표 측은 당분간 지지 기반을 다지며 외부에서 ‘진짜보수 재건운동’을 시작하겠다는 구상이다. ‘윤어게인’ 지지층과 차별화한 독자 세력화를 꾀하겠다는 취지다. 당장 31일 장외집회, 다음 달 8일 토크콘서트 등이 계획돼 있다. 지역으로 향하는 ‘민심 경청 로드’도 조만간 재개한다는 방침이다. 신당 창당은 고려하지 않는 것으로 알려졌다.



친한(친한동훈)계도 당내에서 후일을 도모하겠다는 입장이다. 친한계 의원 16명은 성명문을 내고 "개인적 이익을 위해 당을 반헌법적이고 비민주적으로 몰아간 장동혁 지도부는 이번 사태에 책임을 지고 즉각 물러나야 한다"고 밝혔다. 성명문에는 김성원(3선), 김형동·서범수·박정하·배현진(재선), 고동진·박정훈·우재준·정성국·정연욱·김건·김예지·안상훈·유용원·진종오·한지아(초선) 의원이 이름을 올렸다.



6·3 지방선거 때 함께 치러지는 보궐선거에서 무소속으로 출마해 유권자의 심판을 받는 방안도 유력하게 거론된다. 친한계 내에선 부산, 대구 등 지역구를 둘러싼 견해차는 있어도 "무조건 배지를 달아야 한다"는 데에는 공감대가 형성됐다. 국민의힘 후보와 경쟁하는 한이 있더라도 국회에 입성해 자리를 잡아야 한다는 취지다.



한 전 대표의 홀로서기 성패는 차기 보수 주자 경쟁과도 연관 있다. 한 전 대표 제명을 이끈 장동혁 대표와의 선명한 대치로 보수층도 양분된 상황이다. 친한계 내에선 오히려 한 전 대표에게는 없던 정치적 고난과 시련의 서사를 쌓을 기회가 마련됐다는 반응도 나온다.



정우진 기자 uzi@kmib.co.kr



