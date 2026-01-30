삼성 “매출 3배로” SK하이닉스 “추월 불가”… 반도체 투톱 HBM4 기싸움
삼성, 7세대 제품 샘플 제공 예정
SK, 압도적인 시장 점유율 목표
삼성전자와 SK하이닉스가 29일 나란히 진행한 실적발표 콘퍼런스콜에서 6세대 고대역폭메모리 ‘HBM4’를 두고 서로 기선을 제압하기 위한 공개 신경전을 벌였다.
삼성전자는 HBM4 양산 출하 시점을 다음 달로 공식화하면서 “올해 HBM 매출이 전년 대비 3배 이상 확대될 것”이라고 밝혔다. SK하이닉스는 그간 축적해온 기술 노하우를 내세우며 “(경쟁사가) 단기간에 추월할 수 없는 영역”이라며 견제구를 날렸다. 국내 반도체 ‘투톱’이 HBM4 공급 계획 및 전략을 1시간 간격으로 공개하며 향후 전개될 공급 경쟁의 전초전을 벌인 것이다. 반도체 칩 공급 속도가 폭증하는 수요를 따라가지 못하는 상황에서 두 회사는 공히 “물량이 달린다”며 ‘즐거운 비명’을 지르는 모습도 보였다.
삼성전자는 이날 오전 10시 실적 발표 후 가진 콘퍼런스콜에서 “HBM4 관련 고객사로부터 차별화된 성능을 확보했다는 피드백을 받았다”고 말했다. 이어 “주요 고객사들의 요구 성능이 높아졌음에도 재설계 없이 지난해에 샘플을 공급한 이후 순조롭게 고객 평가를 진행해 현재 퀄(품질) 테스트 완료 단계에 진입했다”며 “오는 2월부터 최상위 성능을 갖춘 11.7Gbps 제품을 포함한 HBM4 물량 양산 출하가 예정돼 있다”고 공개했다.
삼성전자가 HBM4 양산 시점을 공개적으로 밝힌 건 처음으로, 주요 고객사로부터 실제 제품에 적용해도 된다는 승인을 받은 것으로 해석됐다.
삼성전자는 HBM4 이후의 7세대 제품 HBM4E도 샘플로 제공할 예정이라고 강조했다. HBM4E 기반의 맞춤형 HBM 제품도 올 하반기 고객 일정에 맞춰 생산에 들어갈 계획이다. 삼성전자는 “HBM4와 HBM4E에서 더 필요한 생산 능력을 확보해 급증하는 수요에 맞춰 대응하겠다”고 말했다. 시장 수요에 대응해 메모리 설비투자도 대폭 확대할 예정이다.
삼성전자보다 1시간 이른 오전 9시 콘퍼런스콜을 연 SK하이닉스는 HBM4 시장 주도권을 내주지 않겠다는 의지를 분명히 드러냈다. 스스로를 ‘시장을 개척해온 선두주자’로 규정하며 ‘HBM의 절대강자’라는 자신감을 숨기지 않았다.
SK하이닉스는 “SK하이닉스의 HBM은 단순히 기술이 뛰어난 것을 넘어 양산 경험과 품질을 통해 단기간에 추월할 수 없는 역량을 가지고 있다”고 자평한 뒤 “HBM3, HBM3E와 마찬가지로 압도적인 시장 점유율을 목표로 하고 있다”고 말했다. SK하이닉스는 엔비디아 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’ 등에 들어갈 HBM4 물량 중 3분의 2 이상을 이미 확보한 상태로 알려졌다.
강점인 수율(양품 비율) 역시 한 단계 끌어올리겠다고 밝혔다. HBM4에 1b 공정을 적용하고, 독자 패키징 기술인 ‘매스리플로우-몰디드언더필(MR-MUF)’을 통해 성능을 더욱 업그레이드한다는 계획이다. 기존 HBM3E 수준의 수율 확보가 목표인데, SK하이닉스의 HBM3E 수율은 80%에 육박하는 것으로 알려졌다.
글로벌 빅테크들이 AI 인프라에 천문학적인 돈을 투하하면서 메모리 반도체 재고가 압도적으로 부족하다는 게 두 회사의 공통된 평가다. 삼성전자는 “D램 등 메모리 제품 전반에서 수요 대비 공급 부족 당분간 지속할 것”이라고 전망했고, SK하이닉스 역시 “재고 수준은 올 하반기로 갈수록 낮아질 것”이라고 내다봤다.
