文정부 때 추진했던 용산·과천·태릉 ‘재도전’… 리스크는 여전
‘1·29 부동산 공급 대책’이 성공하려면 관건은 추진 속도와 현실화 가능성에 있다. 서울 용산국제업무지구·캠프킴과 태릉 군 골프장(CC), 과천 경마장·군부대는 모두 부동산 시장에 파급력이 큰 ‘대어(大漁)’들이다. 상당수 지역이 2020년 문재인정부 당시 ‘8·4 대책’에 포함됐지만 갖가지 장애물에 막혀 6년 가까이 표류해 왔다. 국토교통부 역시 이날 발표한 주요 후보지에 ‘장기간 진척되지 못하던’ ‘장기 표류 중’ 등의 표현을 쓰며 사실상 지연된 사업임을 인정했다.
정부의 ‘공급 재도전’에도 리스크는 여전하다. 주민 반발과 지방자치단체와의 이견 해소, 이전 시설의 대체 부지 확보 등 넘어야 할 과제가 기다린다. ‘공급 병목’ 현상은 왜 벌어졌고 어떻게 해소할 수 있을까. 국토부 발표와 부동산 전문가들의 진단을 바탕으로 주요 원인과 쟁점을 따져봤다.
전문가들은 1·29 공급 대책의 핵심축이 ‘공공부문’에 맞춰져 있다고 분석한다. 사유지보다 정부가 통제 가능한 국공유지와 군부대 이전으로 공급 주도권을 쥐고 속도를 내는 전략을 택했다는 것이다. 정부는 과천에선 경마장(렛츠런파크)과 국군방첩사령부 등 143만㎡(43만평) 규모의 부지를 통합 개발해 9800가구를 공급하겠다고 밝혔다. 올 상반기까지 이전 계획을 세워 2030년에는 첫 삽을 뜬다는 구상이다. 서울 강서 군부지(918가구), 독산 공군부대(2900가구), 불광동 연구원(1300가구) 등 도심 내 역세권 부지도 주요 공급 타깃으로 정했다.
이 공급의 선제조건은 ‘시설 이전’이다. 기존 시설의 갈 자리가 정해지고 철거까지 이뤄져야 착공할 수 있다. 그중 과천 경마장과 군부대 이전은 가장 뜨거운 감자다. 과천 경마장 이전 논의는 기존에도 있었지만 번번이 무산됐다. 도박시설이란 부정적 인식과 막대한 세수원이란 이점이 맞물리며 찬반이 엇갈렸다. 지역주민과 이해관계자 간 갈등도 첨예했다. 한국마사회(KRA)와 말 주인인 마주, 경마장 주변 상권 반발 등도 작지 않은 요소다. 향후 어디로 옮길지도 아직 불투명하다. 국토부는 이날 “경기도 내 이전을 검토 중”이라고 했지만 구체적인 후보지는 명시하지 않았다. 국토부 관계자는 “(이전은) 마사회 이사회 결정에 따르게 돼 있다. 관계부처인 농림축산식품부와 같이 대안을 마련할 것”이라고 했다.
서울 용산국제업무지구는 정부와 서울시의 대립 구도가 가장 첨예한 지역이다. 서울시는 이날 정부의 1만 가구 공급 발표에 “시의 우려와 의견이 충분히 반영되지 않았다”며 강하게 반발했다. 시는 최대 8000가구만 가능하다는 입장이다. 주거비율을 최대 40% 이내로 관리해야 주거 환경과 국제업무지구로 기능을 모두 유지할 수 있다는 이유에서다. 최초 계획안(6000가구)보다 가구 수가 늘어나면 학생 배치 방안도 문제다. 수용 계획을 놓고 서울시교육청과 조율이 필요하다. 국토부는 “교육청과는 현재 공급 물량 관련 갈등은 없다”고 말했다. 서울시와의 논의 방향에 대해선 “물량을 협의해 나갈 계획”이라고만 했다.
정부가 6800가구 규모로 발표한 태릉CC는 ‘공급 지연’ 요소들이 전방위적으로 얽혔다. 우선 세계문화유산인 태릉과 강릉에서 근접한 개발제한구역(그린벨트)으로 묶여 있다. 문재인정부 시절 1만 가구 공급을 추진했지만 교통 혼잡을 우려한 주민 반대로 사업 진행이 중단됐다.
정부는 태릉과 강릉의 경관 보호를 위해 저밀도·중저층으로 설계하고, 교통 대책 및 녹지 공간 조성 계획을 수립해 주민 설득에 나선다는 방침이다. 국가유산청과의 협의, 세계유산영향평가 등 까다로운 절차도 넘어야 한다. 국토부는 “아직 실타래를 풀 것이 많이 있지만 노원구와는 전반적으로 태릉CC를 개발해야 한다는 공감대를 형성한 상태”라고 했다.
정부가 넘어야 할 가장 큰 산은 ‘공급 신뢰도’ 회복이다. 앞서 8·4 대책 이후 5년 이상 착공이 불발되며 지역주민은 물론 도심 내 공급을 기다리던 수요자들에게도 공급 피로감이 쌓인 상태다. 정부는 범부처가 추진 상황을 집중 관리하고 예비타당성조사 면제, 그린벨트 총량 예외 인정 등 행정적 지원을 총동원한다는 방침이다. 그러나 정책 의지에도 주민 반발 등 외부 변수가 이어지면 대기 수요자들이 매수로 돌아서며 집값 상승세를 자극할 수 있다. 이현석 건국대 부동산학과 교수는 “향후 5년간 실제 시장에 나오는 공급이 적어 정부의 계속적인 공급 신호가 없으면 시장이 금방 불안정해질 것”이라고 말했다.
다만 문재인정부의 8·4 대책 당시와 현재의 정책 추진 여건은 다르다는 진단도 있다. 임기 2년 차로 정책 추진 동력을 갖춘 현 정부에서 지자체와의 협의 등만 잘 풀어간다면 실제 공급에도 속도가 날 수 있다는 것이다. 이창무 한양대 도시공학과 교수는 “2020년 8·4 대책 이후엔 정권교체 등 상황 변화로 정책 동력이 이어지지 못했지만 이번에는 정부가 나름대로 정책 추진력을 갖춘 상황”이라며 “주민과 지자체 반대를 얼마나 효율적으로 풀어가느냐가 관건”이라고 말했다.
세종=양민철 김윤 기자, 황인호 기자 listen@kmib.co.kr
