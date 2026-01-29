수도권 6만 가구 “영끌”… 공급 속도전 곳곳 암초
정부, 1·29 부동산 대책 발표
용산·과천 등 알짜배기 부지 포함
활용 가능한 국·공유지 쥐어 짜내
시설 이전·주민 반발 ‘산 넘어 산’
‘6만 가구’. 이재명정부가 9·7 공급대책 후속으로 29일 내놓은 주택 공급 규모다. 이 대통령은 지난 21일 신년기자회견에서 “현실적인 수치를 제시하겠다”고 밝혔고, 그렇게 나온 숫자가 6만이다. 서울 강남과 용산, 경기도 과천과 성남 등 선호 입지 중심으로 구성됐다. 주택 부지로 활용 가능한 국·공유지를 총동원해 영혼까지 끌어모은 ‘영끌 공급’이다. 문제는 속도다. 공급책이 부동산 시장 안정화로 이어지려면 속도전이 필수인데, 과천 경마장 이전 문제와 지방자치단체 협조 등이 필요하다. 추진력을 높이기 위한 난제가 산적해 있다는 평가가 나온다.
정부는 이날 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 주택공급촉진 관계장관회의를 열고 ‘1·29 부동산 대책’을 심의·의결했다. 이번 대책은 세제 규제 없이 주택 공급에 초점을 맞췄다. 서울과 경기 등 수도권 도심에 5만9700가구를 공급한다. 서울(3만2000가구)과 경기(2만8000가구)가 대부분이고 인천에는 1000가구를 공급한다는 계획이다. 경기 판교신도시(2만9000가구)의 배 수준에 달하는 규모다.
서울에서 가장 주목받는 곳은 용산구 일대다. 용산국제업무지구(정비창) 개발 밀도를 높여 당초 계획인 6000가구보다 4000가구 늘어난 1만 가구를 공급하기로 했다. 용산구 캠프킴 부지와 서빙고 초등학교 앞 501정보대 부지를 합쳐 총 1만2650가구를 공급할 계획이다. 다만 서울시와 ‘규모’ 측면에서 합의를 보지 못한 것은 걸림돌로 지적된다. 경기에서는 9800가구를 공급한다고 밝힌 과천시가 눈에 띈다. 렛츠런파크와 국군방첩사령부(구 기무사)를 이전해 기존 부지를 통합 개발한다는 계획이다.
정부는 도심 노후청사 34곳도 주택 공급지로 낙점했다. 총 9900가구 분량의 공급을 목표로 잡았다. 지하철 등 교통 접근성이 높으면서 선호 지역인 곳이 적지 않다. 518가구로 적지만 강남구 삼성동에 있는 서울의료원 남측 부지도 관심을 끌고 있다. 500가구가 공급되는 용산 유수지 역시 주목을 받는다. 신규 택지도 6300가구를 공급한다. 경기 판교 테크노밸리 일대도 공공주택지구로 지정하기로 했다. 해당 지역에서 투기 수요가 발생할 수 있는 만큼 공급 대상지는 이날부터 토지거래허가제 대상이 된다. 청년층과 신혼부부 위주로 공급한다는 방침이다.
정부는 속도감 있게 사업을 추진한다는 계획이지만 수월하게 진행되지는 않을 것으로 보인다. 지자체 협의, 주민 동의, 이전 부지 확보 등을 해결해야 한다. 시장에서는 6년 전 신규 공급 부지로 발표했으나 지금까지 답보 상태인 서울 노원구 태릉CC처럼 ‘식물부지’를 어떻게 해결할 것인지 관심이 모인다. 구 부총리는 “신속한 공급이 이뤄질 수 있도록 관계부처가 긴밀히 협조하겠다”고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사