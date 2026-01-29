대법 “삼성전자 ‘목표 인센티브’, 퇴직금 포함돼야”

원심 판결 뒤집고 “임금에 해당”

SK하이닉스 등 유사 소송에 영향



삼성전자가 근로자에게 지급한 성과급 중 ‘목표 인센티브’는 근로 대가에 해당하므로 퇴직금 산정에 포함돼야 한다는 대법원 판단이 나왔다. 이번 판결을 계기로 근로자가 기대할 수 있는 퇴직금이 늘어나고 기업 부담은 그만큼 가중될 것으로 전망된다.



대법원2부(주심 오경미 대법관)는 29일 삼성전자 퇴직자 15명이 사측을 상대로 제기한 퇴직금 청구 소송에서 원고 패소 판결한 원심을 깨고 사건을 수원고법으로 돌려보냈다. 퇴직자들은 사측이 경영성과급을 제외한 평균임금을 기초로 퇴직금을 지급했다며 2019년 6월 미지급분을 달라고 소송을 냈다. 1·2심은 모두 성과급이 근로 대가에 해당하거나 근로와 밀접하게 관련됐다고 볼 수 없다며 삼성전자의 손을 들어줬다.



그러나 대법원은 ‘성과 인센티브’와 ‘목표 인센티브’로 구성된 성과급 중 목표 인센티브는 지급 규모가 사전에 어느 정도 확정된 고정적 금원으로 판단했다. 삼성전자의 목표 인센티브는 각 사업 부문과 사업부 성과를 평가해 소속 근로자들에게 지급하는 돈으로, 상여기초금액(월 기준급의 120%)에 조직별 지급률을 곱한 금액으로 산정된다. 대법원은 “목표 인센티브는 취업규칙에 지급기준이 미리 정해져 있고, 그에 따라 계속적·정기적으로 지급됐다”며 퇴직금 산정 기준이 되는 평균임금에 포함돼야 한다고 기준을 제시했다. 다만 성과 인센티브는 경영성과에 따른 사후적 분배 성격이 강해 평균임금에 포함되지 않는다고 봤다.



이번 대법원 판결은 법원에 계류된 다른 사안에도 영향을 미칠 전망이다. 2018년 공공기관 직원들에게 지급된 경영평가 성과급이 평균임금에 해당한다는 대법원 판결 이후 사기업에서도 경영성과급의 임금성을 다투는 소송이 다수 제기됐다. 현재 대법원에는 SK하이닉스, HD현대중공업 등의 퇴직자들이 제기한 사건이 계류 중이다.



한편 대법원1부(주심 서경환 대법관)는 서울보증보험 노조가 특별성과급을 평균임금에 포함해야 한다며 회사를 상대로 제기한 소송에서 원고 패소 취지로 판단했다. 특별성과급은 특수한 경영성과를 전제로 해 성과를 분배하는 성격이니 평균임금에 포함되지 않는다는 취지다.



성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자가 근로자에게 지급한 성과급 중 ‘목표 인센티브’는 근로 대가에 해당하므로 퇴직금 산정에 포함돼야 한다는 대법원 판단이 나왔다. 이번 판결을 계기로 근로자가 기대할 수 있는 퇴직금이 늘어나고 기업 부담은 그만큼 가중될 것으로 전망된다.대법원2부(주심 오경미 대법관)는 29일 삼성전자 퇴직자 15명이 사측을 상대로 제기한 퇴직금 청구 소송에서 원고 패소 판결한 원심을 깨고 사건을 수원고법으로 돌려보냈다. 퇴직자들은 사측이 경영성과급을 제외한 평균임금을 기초로 퇴직금을 지급했다며 2019년 6월 미지급분을 달라고 소송을 냈다. 1·2심은 모두 성과급이 근로 대가에 해당하거나 근로와 밀접하게 관련됐다고 볼 수 없다며 삼성전자의 손을 들어줬다.그러나 대법원은 ‘성과 인센티브’와 ‘목표 인센티브’로 구성된 성과급 중 목표 인센티브는 지급 규모가 사전에 어느 정도 확정된 고정적 금원으로 판단했다. 삼성전자의 목표 인센티브는 각 사업 부문과 사업부 성과를 평가해 소속 근로자들에게 지급하는 돈으로, 상여기초금액(월 기준급의 120%)에 조직별 지급률을 곱한 금액으로 산정된다. 대법원은 “목표 인센티브는 취업규칙에 지급기준이 미리 정해져 있고, 그에 따라 계속적·정기적으로 지급됐다”며 퇴직금 산정 기준이 되는 평균임금에 포함돼야 한다고 기준을 제시했다. 다만 성과 인센티브는 경영성과에 따른 사후적 분배 성격이 강해 평균임금에 포함되지 않는다고 봤다.이번 대법원 판결은 법원에 계류된 다른 사안에도 영향을 미칠 전망이다. 2018년 공공기관 직원들에게 지급된 경영평가 성과급이 평균임금에 해당한다는 대법원 판결 이후 사기업에서도 경영성과급의 임금성을 다투는 소송이 다수 제기됐다. 현재 대법원에는 SK하이닉스, HD현대중공업 등의 퇴직자들이 제기한 사건이 계류 중이다.한편 대법원1부(주심 서경환 대법관)는 서울보증보험 노조가 특별성과급을 평균임금에 포함해야 한다며 회사를 상대로 제기한 소송에서 원고 패소 취지로 판단했다. 특별성과급은 특수한 경영성과를 전제로 해 성과를 분배하는 성격이니 평균임금에 포함되지 않는다는 취지다.성윤수 기자 tigris@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지